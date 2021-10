Третій (не) зайвий? Психолог про секс утрьох

Практично кожен із нас має одну або й одразу декілька еротичних фантазій. І, за словами вчених, це абсолютно нормально.

Думати про секс — ОК, хотіти експериментів у ліжку — теж ОК.

Але перед тим, як вдаватись до їх реалізації, варто усвідомити можливі наслідки та добре зважити всі за і проти.

Психолог та психотерапевт Олег Следь поспілкувався із Ранком у Великому Місті про одну з найпопулярніших еротичних фантазій, і поділився чималою кількістю корисних інсайтів.

Все, що треба знати про секс утрьох, — читай у нашому матеріалі.

Навряд чи є дорослі люди, які ніколи не чули або не зустрічали на просторах Інтернету абревіатур ЖМЖ та МЖМ.

Але насправді учасники тієї пікантної трійці можуть бути будь-якої статі та сексуальної орієнтації. Тобто до вже відомих усім скорочень варто сміливо відносити і МММ, і ЖЖЖ.

Давати визначення сексу втрьох і пояснювати, що там до чого, ми, звісно, не будемо. Із цим завданням прекрасно впорались кінематограф та порнографія.

До речі, саме ці двоє і є винуватцями того, що threesome-досвід є чи не найпопулярнішою еротичною фантазією.

Але фантазувати — то одне, а от висловлювати таке бажання партнеру і намагатися втілити його в життя — зовсім інше.

Перше, про що зазвичай думають люди, коли їм на думку спадає щось “заборонене” — це, наскільки нормальними є такі пориви.

Секс утрьох і справді є доволі неодзнозначним бажанням.

Олег Следь каже, що воно виникає із найрізноманітніших мотивів і може свідчити про багато різних речей.

Почнемо із найменш очевидного — проміскуїтету.

Під цим терміном ховаються невпорядковані статеві акти із багатьма партнерами. На відміну від німфоманії та сатиріазусу, він піддається контролю та волі людини.

За його словами, якщо двоє людей мають ось цей проміскуїтет, і вони почуваються у ньому комфортно, то, напевно, і секс утрьох їм не нашкодить.

Проблеми починаються тоді, коли один партнер потребує подібних експериментів, а інший — іде на жертви, заради стосунків.

У другому і, напевно, найбільш поширеному сценарії все починається із пропозиції одного з партнерів розбавити чимось інтимне життя.

Коли справа доходить до нудьги в парі, Олег Следь радить запитати себе — “Що ж відбувається у наших стосунках, якщо опираємось лише на цікавість?” і додає:

“Буває, один партнер розглядає іншого, як контейнер, у який складає емоції. Коли контейнер коханої людини переповнений, хочеться заповнити ще чийсь. Це відбувається із тими, хто не може розуміти і відтворювати свої емоційні переживання”.

Також психолог згадав ще один момент, який зустрічає найчастіше у гомосексуальних парах — спосіб врятувати стосунки за допомогою третьої людини.

Перед тим, як взятись до втілення еротичних фантазій, потрібно проаналізувати свої реальні мотиви, які часто бувають несвідомими.

Наприклад, якщо ви з партнером обоє любите пробувати щось новеньке, ходити на свінгер-паті та скуповувати весь секс-шоп, тоді просто побажаємо вам пристрасних ночей.

Мало хто у 21 столітті засудить пару відчайдушних експериментаторів, яка не лише сміливо говорить про свої бажання, а й втілює їх у життя.

Проте якщо ти розглядаєш секс утрьох, як спосіб втекти від нудьги або ж зберегти стосунки, подумай ще раз.

Олег Следь попереджає про те, що втілення подібної фантазії може негативно повпливати на близькість між партнерами, і додає:

Натомість психолог радить переживати кризу в романтичних стосунках по-іншому.

Можливо, почати з індивідуальної терапії, потім спробувати й спільну.

“А ще важливо всі свої переживання чи сумніви проговорювати, навіть попри страх”, — наголошує він.

Пам’ятай, у сексі втрьох, як і в інших видах інтимного зв’язку, найголовніше — це свідоме бажання усіх учасників процесу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як правильно озвучувати партнеру свої бажання.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.