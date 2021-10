5 книг, які варто прочитати до 30 років

Книги – це зброя, яка має неймовірну силу. Вони можуть підштовхнути до дій, додати впевненості в собі, вирішити внутрішню дилему або зовсім змінити спосіб мислення людини.

Немає сенсу розповідати про те, наскільки важливо читати – про це було сказано надто багато.

Краще зосередитись на тому, що варто читати людям віком до 30 років, адже це найкращий час для саморозвитку та пошуків себе. І ніщо так, як хороші книги, не може із цим допомогти.

Автор: Мег Джей

Американська психологиня Мег Джей багато років працювала із людьми у віці від 20 до 30 років. У книзі вона стверджує, що саме цей період є найкращим для самовдосконалення.

Авторка наводить безліч цікавих досліджень вчених, соціологів та економістів, які підтверджують цю думку.

Мег Джей пише:

Авторка закликає позбутись стереотипу, що молодість – це щось мимовільне й несуттєве. І мотивує почати діяти просто зараз.

Якщо ти саме проживаєш свої “важливі роки”, то не барися і поспіши прочитати книгу, яка точно повпливає на твоє подальше життя.

Автор: Джордан Пітерсон

Видана у 2018 році, книга очолила списки бестселерів у США, Великій Британії та Канаді.

Її автор – клінічний психолог, тож він як ніхто інший знає про способи боротьби з внутрішнім хаосом.

Це не типова мотиваційна література, до якої всі звикли. Готуйтесь почути критику покоління «двотисячних», а також доволі емоційний заклик узяти на себе максимально посильну відповідальність за власне життя, суспільство і світ.

Чому ваші слова мають бути точними, спина прямою, а руки завжди готовими погладити зустрічного кота? Що це за 12 правил, і чому їх потрібно почати виконувати зараз же, якщо хочете світле майбутнє?

Автор: Тоні Роббінс

Коли ти юний та амбітний, то прагнеш до цілковитої незалежності у всіх можливих планах. Але часто цього не так і легко досягнути.

Один із найкращих коучів у цілому світі Тоні Роббінс пояснив у цій книзі, як взяти під контроль свої почуття і емоції, здоров’я, фінанси та відносини з навколишнім світом.

Ефективні стратегії та конкретні прийоми на пріоритезацію, самоусвідомлення та цілепокладання допоможуть тобі нарешті отримати владу над силами, які керують твоїм життям і долею.

Адже хіба не цього найбільше хоче наш молодечий максималізм?

Життя не питає нас, коли краще підкинути труднощі. А якщо вони приходять нізвідки у молодому віці, коли все скидається на веселу вечірку, прийняти їх куди важче.

Маючи гіркий життєвий досвід через раптову втрату найдорожчих людей, авторка, психологиня за освітою, описує свій тривалий шлях до подолання депресії.

Лише сильні духом, на думку Емі Морін, не песимістично існують, а по-справжньому живуть. То як долучитись до їх рядів, і навіщо для цього аж 13 звичок?

Автор: Віктор Франкл

Саме молоді люди до 30 років найбільше переймаються питанням пошуків себе й сенсу свого існування. І це правильно! Коли як не зараз?

Австрійський психолог і філософ, засновник логотерапії Віктор Франкл, описуючи свій важкий життєвий досвід, дав відповіді на ці питання.

Читаючи цю книгу, ти зануришся у моторошну атмосферу концтабору, зрозумієш, де черпати жагу до життя, і чому так важливо відшукати його сенс просто зараз.

