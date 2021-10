ТОП-5 причин закохатися у себе просто зараз

Чому варто полюбити себе? 5 основних причин.

“Хочеш закохатися? Почни із себе!”

Із такого і подібних закликів складаються багато мотиваційних спічів, консультацій психологів та ранкових медитацій.

Справді, тема любові до себе настільки популярна у сучасному світі, що про неї говорять усі.

Проте далеко не кожен може похвалитися нею на практиці.

Але чому любити і приймати себе так важливо?

Ранок у Великому Місті зараз тобі розповість.

Багато людей асоціюють любов до себе із чимось негативним та вкрай неприємним, плутаючи її з егоїзмом.

А проте не все так однозначно!

Ба більше — це єдина любов, за яку варто боротися, адже насамеред це:

Коли полюбиш себе, почнеш дивитися на речі, людей і життя під іншим кутом зору.

Перед тобою відкриються безліч нових можливостей та перспектив для реалізації власних талантів.

Ти запитаєш, у чому полягая ця магія?

Все дуже просто. Відповідь колись дав усім відомий Авраам Лінкольн:

А хіба це можливо без любові до себе?

Хто б там що не казав, а найкорисніші інвестиції — ті, які ми вкладаємо у власне здоров’я та щастя.

Своєчасний похід до лікаря чи абономент у спортзал, омріяний курс SMM чи поїздка на море, маска для зволоження обличчя чи бомбочка для ванни…

А вони їй за це красно подякують згодом — кар’єрним зростанням, приємними спогадами чи іншими приємностями.

Віднайти душевний спокій і назавжди забути про самобичування — хіба не мрія?

Саме це пропонує любов до себе.

Твій внутрішній критик нарешті замовкне і прийматиме тебе будь-яким — продуктивним і лінивим, сильним та слабким, із макіяжем та без.

Саме після цього прийде самоусвідомлення та той омріяний гармонійний стан контакту з власною душею.

Часто розум людини сприймає за останню інстанцію все, що про неї говорять інші.

А тоді ночами нам не дають спати всі ці думки а-ля: “Як це виглядатиме?”, “А що люди скажуть?”, “А, може, я й справді нічого не вартий(-а)?” тощо.

То от, заради свого здорового сну, тривких нервів та економії часу, не варто перейматися думкою інших або ще гірше — порівнювати себе з ними.

Людина, яка ставиться з любов’ю до себе, як правило, випромінює спокій, позитив та внутрішню впевненість.

Такі якості неодмінно притягують людей.

І то неабияких, а емоційно стабільних, успішних і щасливих.

Можеш не сумніватися — твої відносини з ними тепер теж складатимуться вдало, адже:

Фото: Pexels

