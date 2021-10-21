ТОП-5 причин закохатися у себе просто зараз

Чому варто полюбити себе? 5 основних причин.
“Хочеш закохатися? Почни із себе!”
Із такого і подібних закликів складаються багато мотиваційних спічів, консультацій психологів та ранкових медитацій.Також по темі: Епоха онлайн-кохання: як правильно знайомитися в Інтернеті 5 порад психолога, які допоможуть позбутися комплексів Стати мільйонером за 10 кроків: звички найзаможніжих людей світу
Справді, тема любові до себе настільки популярна у сучасному світі, що про неї говорять усі.
Проте далеко не кожен може похвалитися нею на практиці.
Але чому любити і приймати себе так важливо?
Ранок у Великому Місті зараз тобі розповість.
ТОП-5 причин полюбити себе
Багато людей асоціюють любов до себе із чимось негативним та вкрай неприємним, плутаючи її з егоїзмом.
А проте не все так однозначно!
Любов до себе, або ще її називають — здоровий егоїзм, має бути присутня у кожному.
Ба більше — це єдина любов, за яку варто боротися, адже насамеред це:
Платформа для нових можливостей
Коли полюбиш себе, почнеш дивитися на речі, людей і життя під іншим кутом зору.
Перед тобою відкриються безліч нових можливостей та перспектив для реалізації власних талантів.
Ти запитаєш, у чому полягая ця магія?
Все дуже просто. Відповідь колись дав усім відомий Авраам Лінкольн:
Якщо хочеш досягти успіху, продовжуй вірити в себе і тоді, коли в тебе вже ніхто не вірить.
А хіба це можливо без любові до себе?
Інвестиції у власне щастя
Хто б там що не казав, а найкорисніші інвестиції — ті, які ми вкладаємо у власне здоров’я та щастя.
Своєчасний похід до лікаря чи абономент у спортзал, омріяний курс SMM чи поїздка на море, маска для зволоження обличчя чи бомбочка для ванни…
Людина, яка любить себе, обов’язково інвестуватиме гроші у саморозвиток та яскраві емоції.
А вони їй за це красно подякують згодом — кар’єрним зростанням, приємними спогадами чи іншими приємностями.
Внутрішня гармонія
Віднайти душевний спокій і назавжди забути про самобичування — хіба не мрія?
Саме це пропонує любов до себе.
Твій внутрішній критик нарешті замовкне і прийматиме тебе будь-яким — продуктивним і лінивим, сильним та слабким, із макіяжем та без.
Саме після цього прийде самоусвідомлення та той омріяний гармонійний стан контакту з власною душею.
Самодостатність
Часто розум людини сприймає за останню інстанцію все, що про неї говорять інші.
А тоді ночами нам не дають спати всі ці думки а-ля: “Як це виглядатиме?”, “А що люди скажуть?”, “А, може, я й справді нічого не вартий(-а)?” тощо.
То от, заради свого здорового сну, тривких нервів та економії часу, не варто перейматися думкою інших або ще гірше — порівнювати себе з ними.
Любов до себе подарує самодостатність та впевненість у власній унікальності.
Здорові стосунки з іншими людьми
Людина, яка ставиться з любов’ю до себе, як правило, випромінює спокій, позитив та внутрішню впевненість.
Такі якості неодмінно притягують людей.
І то неабияких, а емоційно стабільних, успішних і щасливих.
Можеш не сумніватися — твої відносини з ними тепер теж складатимуться вдало, адже:
Лише той, хто любить себе, може по-справжньому полюбити інших…
Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети внутрішньої впевненості.
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