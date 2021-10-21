УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 21.10.2021 13:21
21.10.2021 13:21
Поділитися

Що потрібно їсти на сніданок: список продуктів для продуктивного дня

Що потрібно їсти на сніданок: список продуктів для продуктивного дня

Ранок у Великому Місті підготував список продуктів, які потрібно їсти на сніданок, щоб бути енергійним протягом усього дня. Весь перелік – шукай нижче.

Що потрібно їсти на сніданок?

У дитинстві ми казали, що не хочемо снідати, а, будучи дорослими, хочемо, але часто вже не встигаємо це зробити. Тобі знайома така ситуація?

Щоб не втрачати енергії і мати сили на весь день, ми вирішили скласти для тебе список корисних продуктів, на приготування яких не знадобиться багато часу.

Туди входять:

  • Варені курячі яйця;
  • Горіхова паста;
  • Ягоди;
  • Домашній сир;
  • Банани;
  • Каша (гречана, пшоняна, вівсяна);
  • Мюслі;
  • Бутерброди (з курятиною, сиром та зеленню, можеш додати різних овочів або червоної риби. При цьому хліб повинен бути цільнозерновим);

сніданок фото

  • Авокадо;
  • Бобові: сочевиця, квасоля, боби;
  • Йогурт;
  • Мигдаль;
  • Папая;
  • Насіння чіа;
  • Горіхи;
  • Фініки;
  • Кавун.
Також по темі: Для здоров'я та краси: 7 продуктів, які варто їсти жінкам Гід по вітамінах: що саме дають організму і в яких продуктах містяться Для міцного імунітету! Список продуктів, які містять магній

А от точно від чого варто відмовитись вранці, так це від цитрусових, гострої їжі та солодких продуктів.

Ось так, тепер ти знаєш, що найкраще їсти на сніданок. Зберігай собі список, і користуйся ним щодня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, від яких не набирають вагу.

Фото: Unsplash

Алла Гичка

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Здоров'я, продукти, сніданок
21.10.2021 13:21



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь