Що потрібно їсти на сніданок: список продуктів для продуктивного дня

Ранок у Великому Місті підготував список продуктів, які потрібно їсти на сніданок, щоб бути енергійним протягом усього дня. Весь перелік – шукай нижче.
Що потрібно їсти на сніданок?
У дитинстві ми казали, що не хочемо снідати, а, будучи дорослими, хочемо, але часто вже не встигаємо це зробити. Тобі знайома така ситуація?
Щоб не втрачати енергії і мати сили на весь день, ми вирішили скласти для тебе список корисних продуктів, на приготування яких не знадобиться багато часу.
Туди входять:
- Варені курячі яйця;
- Горіхова паста;
- Ягоди;
- Домашній сир;
- Банани;
- Каша (гречана, пшоняна, вівсяна);
- Мюслі;
- Бутерброди (з курятиною, сиром та зеленню, можеш додати різних овочів або червоної риби. При цьому хліб повинен бути цільнозерновим);
- Авокадо;
- Бобові: сочевиця, квасоля, боби;
- Йогурт;
- Мигдаль;
- Папая;
- Насіння чіа;
- Горіхи;
- Фініки;
- Кавун.
А от точно від чого варто відмовитись вранці, так це від цитрусових, гострої їжі та солодких продуктів.
Ось так, тепер ти знаєш, що найкраще їсти на сніданок. Зберігай собі список, і користуйся ним щодня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, від яких не набирають вагу.
Фото: Unsplash