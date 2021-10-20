Корисні властивості ківі: чому цей зелений фрукт має бути в раціоні

Ківі: корисні властивості та протипоказання.
Ківі – один із улюблених зимових фруктів українців, наряду з бананами, апельсинами та мандаринами. Він не лише має приємний смак та оптимістичний зелений колір, але й видатні корисні властивості.
Які саме? Розглянемо в цьому матеріалі.
Корисні властивості ківі
Ківі – один із лідерів за вмістом вітаміну С. Аби повністю покрити добову норму, достатньо з’їдати лише 1 штучку на день.
Підвищує імунітет, що під час пандемії, та й просто у сезон застуд, дуже актуально.
Запобігає появі та загостренню хронічних захворювань.Також по темі: Аптека в мініатюрі: корисні властивості граната Корисні властивості хурми: чому її варто їсти кожному Не тільки від застуди: корисні властивості лимонів
Завдяки високому вмісту пектинів, нормалізує роботу кишечника та активно виводить токсини з організму.
Здатен виводити солі з організму, тому допомагає запобігти остеохондрозу та утворенню каменів у нирках.
У ківі присутній магній, тому фрукт знімає напругу і допомагає долати стреси.
Багатий на калій, завдяки чому підтримує здоровими судини і серце
Містить фермент актінідін, який допомагає розщеплювати білки. Завдяки йому полегшується травлення, особливо після вживання важкої їжі.
Захищає очі та допомагає зберегти гостроту зору за допомогою потужного антиоксиданту – лютеїну.
Стимулює синтез колагену, що дуже корисно для нашої шкіри, волосся та нігтів.
Гальмує процес посивіння волосся. Регулярно вживай ківі, якщо хочеш надовго зберегти його природний колір.
Багатий на вітаміни А і С, які є потужними антиоксиданти. Це робить ківі відмінною профілактикою онкології.
Скільки ківі можна їсти на день
Аби відчути на собі корисні властивості ківі, але не заробити алергію, достатньо вживати 1-2 плоди на день. Максимальна норма – 3 штучки.
Якщо з’їси більше – це може спровокувати подразнення шкіри і слизової ротової порожнини, та навіть спровокувати бронхіальну астму.
Протипоказання: кому не можна їсти ківі
Ківі з обережністю варто вживати людям, які мають такі проблеми зі здоров’ям:
- Схильність до харчової алергії
- Підвищена кислотність шлунка
Також не варто вживати ківі дітям віком до 1,5 року.
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