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ICTV Ранок 20.10.2021 13:28
20.10.2021 13:28
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Переведення годинника 2021: коли Украна перейде на зимовий час

Переведення годинника 2021: коли Украна перейде на зимовий час

Коли переводять годинник на зимовий час? Ранок у Великому Місті допоможе тобі розібратися. Читай нижче.  

Коли переводити годинник на зимовий час

Літній час змінюється на зимовий в останню неділю жовтня. А це означає, що цього року всі українці повинні перевести стрілки на годину вперед у ніч з 30 на 31 жовтня.

Зазвичай, перехід на зимовий час ми з вами переносимо легше, аніж на літній. Та не варто розслаблятися. Бажано за тиждень до переведення годин підготувати організм.

Як підготувати організм до переведення годин на зимовий час

  • Починай лягати спати на 15-20 хвилин пізніше. Це допоможе тобі швидше адаптуватися до змін.
  • Більше відпочивай, менше виснажуйся. Дай організму можливість відпочити.
  • Спробуй правильно харчуватися та більше пити води.
  • Перед сном гуляй на свіжому повітрі. Це зробить твій сон міцнішим і спокійнішим.
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Ось так, тепер ти знаєш, коли переводити годинник на зимовий час і як підготувати до цього свій організм, щоб не нашкодити здоров’ю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почати життя з чистого аркуша.

Фото: Unsplash

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Теги: зимовий час
20.10.2021 13:28



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