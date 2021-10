Модні сумки 2021: ТОП-5 найбільш стильних моделей сезону

Які сумки будуть у моді цього сезону?

Сумка є важливим та незамінним елементом будь-якого образу.

Справжні модниці це розуміють, тож вже починають розбиратися із головними трендами наступного сезону.

І правильно роблять. Осінь — це ідеальний час доповнити свій гардероб стильним аксесуаром.

Цьогоріч дизайнери добряче експерементували із сюрреалізмом.

І в ході цих експерементів вони отримали цілу плеяду асиметричних моделей сумок.

Таку ж кількість тривіальних та незвичних форм і силуетів можна побачити хіба ще на картинах відомого художника Сальвадора Далі.

Якщо тобі до душі мода і мистецтво, тоді експерементуй і ти!

Торочки вже були серед головних трендів у модних колекціях осінь-зима 2020/2021.

Цьогоріч вони знову повертаються.

Недаремно бахрома регулярно перебуває у полі зору модних зірок і дизайнерів.

Вона може похизуватися не лише своїм стильним виглядом, а й практичністю.

Пасують такі торочки, як до буденних, так і до елегантних вечірніх образів.

Стиль оверсайз у колекціях модних сумок, схоже, досяг максимуму.

Якщо раніше дизайнери пропонували просто об’ємні моделі, то зараз вони по-справжньому масштабні.

Це не лише стильно, а й практично. Адже сюди ти зможеш помістити точно не лише помаду.

Ідеальний варіант для тих, кому завжди бракує місця у дамській сумочці.

Хто сказав що діловий стиль лише для офісів?

Дизайнери одностайно вирішили розбити цей стереотип, додавши елементи ділового дрес-коду в повсякденність.

Сумки-папки із впевненістю можна назвати ключовим трендом цієї осені, адже саме вони викликали найбільше обговорення і захоплення.

Вигнутий дизайн сумки, що дуже нагадує форму півмісяця, вже котрий сезон поспіль не виходить із моди.

Актуальним він буде і цієї осені.

Причому в колекціях дизайнерів є і невеликі сумочки, і хобо в розмірі оверсайз, і моделі з хутра.

Який би варіант ти не обрала, півмісяць все одно додасть елегантності твоєму образу.

