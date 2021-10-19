Модні сумки 2021: ТОП-5 найбільш стильних моделей сезону

Які сумки будуть у моді цього сезону?
Сумка є важливим та незамінним елементом будь-якого образу.
Справжні модниці це розуміють, тож вже починають розбиратися із головними трендами наступного сезону.
І правильно роблять. Осінь — це ідеальний час доповнити свій гардероб стильним аксесуаром.
Ранок у Великому Місті із цим допоможе.Також по темі: Класика та експерименти. Модні стрижки на осінь 2021 Блиск, денім та яскраві фарби: головні модні тренди на осінь 2021 Зручно та стильно. Добірка зачісок на 1 вересня для школярок
Модні сумки цього сезону
Асиметричні моделі
Цьогоріч дизайнери добряче експерементували із сюрреалізмом.
І в ході цих експерементів вони отримали цілу плеяду асиметричних моделей сумок.
Таку ж кількість тривіальних та незвичних форм і силуетів можна побачити хіба ще на картинах відомого художника Сальвадора Далі.
Якщо тобі до душі мода і мистецтво, тоді експерементуй і ти!
Сумка з торочками
Торочки вже були серед головних трендів у модних колекціях осінь-зима 2020/2021.
Цьогоріч вони знову повертаються.
Недаремно бахрома регулярно перебуває у полі зору модних зірок і дизайнерів.
Вона може похизуватися не лише своїм стильним виглядом, а й практичністю.
Пасують такі торочки, як до буденних, так і до елегантних вечірніх образів.
Розмір XXL
Стиль оверсайз у колекціях модних сумок, схоже, досяг максимуму.
Якщо раніше дизайнери пропонували просто об’ємні моделі, то зараз вони по-справжньому масштабні.
Це не лише стильно, а й практично. Адже сюди ти зможеш помістити точно не лише помаду.
Ідеальний варіант для тих, кому завжди бракує місця у дамській сумочці.
Сумки-папки
Хто сказав що діловий стиль лише для офісів?
Дизайнери одностайно вирішили розбити цей стереотип, додавши елементи ділового дрес-коду в повсякденність.
Сумки-папки із впевненістю можна назвати ключовим трендом цієї осені, адже саме вони викликали найбільше обговорення і захоплення.
Форма півмісяця
Вигнутий дизайн сумки, що дуже нагадує форму півмісяця, вже котрий сезон поспіль не виходить із моди.
Актуальним він буде і цієї осені.
Причому в колекціях дизайнерів є і невеликі сумочки, і хобо в розмірі оверсайз, і моделі з хутра.
Який би варіант ти не обрала, півмісяць все одно додасть елегантності твоєму образу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи в школу.
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