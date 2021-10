Інфекціоніст Євген Дубровський розповів, коли закінчиться пандемія — інтерв’ю | 33 за 3

“3”, — на стільки по десятибальній шкалі Євген Дубровський оцінює ефективність діяльності МОЗ України.

Про це лікар-інфекціоніст розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання про те, коронавірус — це штучна хвороба чи природня, лікар відповів:

Також інфекціоніст розповів, що існує більше 4 000 тисяч штамів цього вірусу.

На запитання Олександри Кучеренко, чи закінчиться пандемія, коли всі вакцинуються, Дубровський відповів:

Євген також розказав, що ті, хто вже перехворів на COVID-19, не є небезпечними для суспільства.

Окрім цього, лікар розповів, кому точно потрібно вакцинуватись:

Найбільшим страхом, який заважає людям зробити щеплення, Євген вважає насадження, адже воно не сприймається.

За його словами, пандемія завершиться, але коронавірус залишиться і ним хворітимуть щороку, але це не буде призводити до епідемій.

Чи може коронавірус стати ще більш небезпеченим через мутації?

Чи треба вакцинуватися дітям і вагітним?

Яка пандемія буде наступною?

Фото: Євген Дубровський

