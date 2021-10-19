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ICTV Ранок 19.10.2021 10:40
19.10.2021 10:40
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Інфекціоніст Євген Дубровський розповів, коли закінчиться пандемія — інтерв’ю | 33 за 3

Інфекціоніст Євген Дубровський розповів, коли закінчиться пандемія — інтерв’ю | 33 за 3

“3”, — на стільки по десятибальній шкалі Євген Дубровський оцінює ефективність діяльності МОЗ України.

Про це лікар-інфекціоніст розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання про те, коронавірус — це штучна хвороба чи природня, лікар відповів:

— Складне питання. Думаю, що більш природня.

Також інфекціоніст розповів, що існує більше 4 000 тисяч штамів цього вірусу.

На запитання Олександри Кучеренко, чи закінчиться пандемія, коли всі вакцинуються, Дубровський відповів:

— Скінчиться раніше, коли перехворіє вся група ризику, тоді проблема ця зникне.

Євген також розказав, що ті, хто вже перехворів на COVID-19, не є небезпечними для суспільства.

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Окрім цього, лікар розповів, кому точно потрібно вакцинуватись:

— Тим, хто у високій групі ризику. І коли ми точно знаємо, що людина захворівши на COVID-19, у неї тяжко перебігати хвороба і вона потрапить до лікарні.

Найбільшим страхом, який заважає людям зробити щеплення, Євген вважає насадження, адже воно не сприймається.

За його словами, пандемія завершиться, але коронавірус залишиться і ним хворітимуть щороку, але це не буде призводити до епідемій.

Чи може коронавірус стати ще більш небезпеченим через мутації?

Чи треба вакцинуватися дітям і вагітним?

Яка пандемія буде наступною?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше в рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав імунолог та інфекціоніст Федір Лапій.

Фото: Євген Дубровський

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Теги: 33 за 3, Євген Дубровский, Олександра Кучеренко
19.10.2021 10:40



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