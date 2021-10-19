Інфекціоніст Євген Дубровський розповів, коли закінчиться пандемія — інтерв’ю | 33 за 3

“3”, — на стільки по десятибальній шкалі Євген Дубровський оцінює ефективність діяльності МОЗ України.
Про це лікар-інфекціоніст розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання про те, коронавірус — це штучна хвороба чи природня, лікар відповів:
— Складне питання. Думаю, що більш природня.
Також інфекціоніст розповів, що існує більше 4 000 тисяч штамів цього вірусу.
На запитання Олександри Кучеренко, чи закінчиться пандемія, коли всі вакцинуються, Дубровський відповів:
— Скінчиться раніше, коли перехворіє вся група ризику, тоді проблема ця зникне.
Євген також розказав, що ті, хто вже перехворів на COVID-19, не є небезпечними для суспільства.Також по темі: Коли прийде кінець "епохи бідності"? Ексклюзивне інтерв'ю міністерки соцполітики | 33 за 3 Про звільнення та гроші з "ковідного" фонду. Ексклюзивне інтерв'ю екс-міністра Криклія | 33 за 3 Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков розповів, як Україні стати успішною — інтерв'ю | 33 за 3
Окрім цього, лікар розповів, кому точно потрібно вакцинуватись:
— Тим, хто у високій групі ризику. І коли ми точно знаємо, що людина захворівши на COVID-19, у неї тяжко перебігати хвороба і вона потрапить до лікарні.
Найбільшим страхом, який заважає людям зробити щеплення, Євген вважає насадження, адже воно не сприймається.
За його словами, пандемія завершиться, але коронавірус залишиться і ним хворітимуть щороку, але це не буде призводити до епідемій.
Чи може коронавірус стати ще більш небезпеченим через мутації?
Чи треба вакцинуватися дітям і вагітним?
Яка пандемія буде наступною?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше в рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав імунолог та інфекціоніст Федір Лапій.
Фото: Євген Дубровський