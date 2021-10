ТОП-5 найкорисніших напоїв для дітей

Які напої найбільш корисні для ваших малюків?

Дітям потрібно багато пити, адже організм росте і потребує багато рідини.

Але яким саме напоям надати перевагу?

Ранок у Великому Місті підняв цю важливу тему, адже правильний водний баланс – це запорука здоров’я та гарного самопочуття дитини.

Без сумніву, саме чиста вода – найкращий напій як для дітей, так і для дорослих.

Вона виводить з організму токсини, покращує травлення, транспортує корисні речовини по нашому тілу, та ще й додає енергії.

Тому, коли дитина просить пити, першою батьки мають запропонувати звичайну чисту воду.

Але, звісно, не з під крану. Для дітей краще купувати бутильовану воду надійних виробників, які стежать за безпекою та хімічним складом свого продукту.

Молоко та молочнокислі напої (йогурт, кефір, ряжанка) обов’язково мають бути в раціоні малечі.

Вони містять майже всі корисні речовини – кальцій, мідь, фосфор, магній, вітаміни А, B, D, Е, а також лактобактерії.

Завдяки цьому – зміцнюють кістки та зуби, сприяють швидкому росту дитини, покращують травлення та нормалізують сон.

Головне – купувати йогурти без солодких добавок та наповнювачів. Краще самим додати туди мед, фрукти або натуральне домашнє варення.

Ройбуш (або ж ройбос) – це напій, який заварюють із листя південноафриканського чагарника сімейства бобових.

Має приємний ненав’язливий смак та тонкий аромат.

Ройбуш гіпоалергенний, його можна пити і дітям, і вагітним, і жінкам, що годують груддю.

Він майже не має протипоказань та не містить кофеїну. Зате багатий на мінерали, флавоноїди та вітамін С.

Хорошою альтернативою звичайному чорному чаю для дітей може стати трав’яний настій. Найбезпечнішими для них рослинами вважаються ромашка, м’ята і фенхель.

М’ята

Заспокоює малюка, покращує сон та допомагає перетравлювати їжу.

Фенхель

Допомагає усунути коліки, які іноді турбують малечу. А ще – зменшує кашель.

Ромашка

Заспокоює, а ще ­– має протизастудні та протизапальні властивості.

Кокосова вода – чудовий напій для дітей, починаючи з 6 місяців.

Він приємно пахне, маю природну солодкість та містить цілу купу поживних речовин.

Завдяки високому вмісту магнію, натрію та кальцію, кокосова вода живить організм та допомагає дитині бути енергійною та активною.

Купуючи кокосову воду, обирайте ту, що не містить доданого цукру та ароматизаторів. Лише тоді вона буде справді корисною для вашої малечі.

Фото: Pexels

