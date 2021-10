Домашній салон краси: ТОП-5 процедур, які можна зробити самостійно

Кожна красуня чудово розуміє, наскільки важливо доглядати за собою.

Походи у салони краси або спа — це, звісно, чудова ідея, але далеко не всі можуть собі це дозволити.

Особливо в умовах пандемії, коли ми затамувавши подих чекаємо чергового локдауну.

Але ти сама можеш доглядати за обличчям, волоссям і тілом не гірше багатьох спеціалістів.

Ранок у Великому Місті зараз це доведе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як доглядати за собою вдома.

Фото: Pexels

