Домашній салон краси: ТОП-5 процедур, які можна зробити самостійно

ТОП-5 процедур, які можна зробити вдома
Зняття манікюру
Почнемо з найпростішого способу заощадити.
Перед походом до свого манікюр-майстра зніми шилак самостійно.
У салонах за цю процедуру беруть від 70 гривень, а ти можеш зробити це практично безкоштовно.
Для цього тобі знадобиться звичайний засіб для зняття лаку або спеціальний для шелаку ( з ним буде швидше).
- Розріж на невеликі шматочки ватний диск;
- Змочи його в рідині для зняття лаку;
- Поклади на ніготь і обмотай фольгою хвилин на 10;
- Зніми покриття дерев’яною паличкою.
Ламінування волосся
Багато жінок сприймають ламінування волосся як досить дорогу салонну процедуру.
А коштує вона і справді немало — від 500 гривень.
Але мало хто знає про те, що ламінування можна виконати вдома, використовуючи звичайний харчовий желатин.
- Залий желатин кип’яченою, але не гарячою водою і дайм набрякнути.
- Розчини желатин на водяній бані, додай бальзам і добре розмішайте.
- Нанеси маску на вологе чисте волосся, не дістаючи коренів — на 2 см від шкіри голови.
- Замотай голову в шапочку або пакет і просуши в такому вигляді феном близько 10 хвилин.
- Залиш маску на голові на 1-2 години. Змий її з шампунем.
Від першої процедури ефекту очікувати не варто. Але вже до четвертої результат буде дуже помітний.
Також по темі:
Як правильно засмагати у солярії, щоб отримати рівномірний відтінок шкіри
Календар стрижок на жовтень 2021: сприятливі та несприятливі дні
Від акне і жирного блиску: домашні маски для проблемної шкіри
Безконтактна чистка обличчя
Своєчасне очищення шкіри дозволяє позбутися від висипань та чорних цяток, зменшити кількість дрібних зморшок і посилити природну регенерацію клітин.
У домашніх умовах це можна зробити за допомогою спеціальної електричної щіточки.
Вона ефективно очищає шкіру, позбавляє від жирного блиску, рубців і пор.
Купити такий прилад один раз — набагато вигідніше, ніж ходити у салон краси.
Скрабування шкіри
Процедура скрабування є вкрай важливою для тих, хто хоче собі еластичну та м’яку шкіру.
Для виконання цієї процедури вдома ідеально підійде мелена кава, цукор, сіль.
Наносити скраб потрібно масажними рухами на очищену і розпарену шкіру.
Антицелюлітні обгортання
Багато дівчат та жінок готові віддати всі гроші світу, щоб раз і назавжди позбутися целюліту.
Але не всі знають, що позбутися “апельсинової кірки” і привести в порядок тіло можна й без великих витрат.
У домашніх умовах практикують гарячі і холодні антицелюлітні обгортання.
Для них знадобляться інгредієнти, які можна купити в аптеці або приготувати самостійно.
- Перед сеансом зроби пілінг-масаж з використанням скрабів: з водоростями, морською сіллю, зернами кави та інше.
- Коли ділянки на сідницях, животі або боках оброблені, на них товстим шаром нанеси суміш від целюліту.
- Якщо склад містить пекучі компоненти, оцет або перець, у ньому вимочи марлю, бинти або простирадло, після чого обертай їх навколо тіла. Це особливо актуально для бандажного обгортання.
- Після нанесення антицелюлітної суміші тіло покрий харчовою плівкою, а потім загорни теплим пледом або ковдрою. Поліетилен сильно не затягуй, інакше порушиться кровообіг.
- Тривалість сеансу залежить від складу і від того, на скільки ти плануєш схуднути. Пекучі маси не можна довго тримати на шкірі, щоб не отримати опік. В середньому тривалість процедури коливається від 20-25 хвилин до декількох годин.
- Через певний час зніми плівк, видали з епітелію залишки суміші і обмийся в душі.
- Після обгортання на тіло нанеси живильний крем.
Перед процедурою радимо більше почитати про неї, зважити всі “за” і “проти” та не пройти повз протипоказань.