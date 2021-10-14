Покрова 2021: традиції свята і що не можна робити

Коли Покрова 2021: дата та традиції святкування
Покров Пресвятої Богородиці, або Покрова — велике православне свято.
Щорічно його відзначають — 14 жовтня.
У 2021 році воно припадає на четвер і є офіційним вихідним.
В Україні у цей день відзначають відразу три важливих свята: Покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисника України.
Ранок у Великому Місті розповість про традиції святкування.
Звідки пішло свято
Історія цього свята бере свій початок ще з часів Русі.
За легендою, коли мусульмани оточили місто, а люди вже не могли битись — вони сховались у цекві і молились.
Тоді, одному з чоловіків уві сні явилася Богородиця разом з ангелами і святими.
Вона покрила людей своїм одягом і молилася разом з ними.
Також, Покрову любили й шанували козаки на Січі.
Вони вважали її заступницею.
Саме Божій Матері козаки молились перед військовими походами.
До речі, на Покрову козаки проводили свої збори й обирали отаманів.
А п’ятий Президент України Петро Порошенко у 2015 році ухвалив рішення про відзначання 14 жовтня як День захисника України.
Традиції святкування
На Покров Пресвятої Богородиці варто сходити до церкви та попросити у Божої Матері захисту від хвороб.
Незаміжні дівчата просять швидкого заміжжя, а матері моляться про покровительство над дітьми.
У цей день прийнято не шкодувати грошей на милостиню.
На Покров Пресвятої Богородиці немає посту.
Тому можна їсти м’ясо і молочні продукти
Тому стіл накривали гарним і з безліччю страв.
Також по темі: Посівний календар садівника і городника на жовтень 2021 Календар риболова на жовтень 2021 – коли буде великий улов Що про козаків-характерників правда, а що – вигадка?
До речі, жінки обов’язково готували млинці.
Що не можна робити на Покров
Як і на всі великі християнські свята — забороняється працювати.
Також не можна шити, в’язати, вишивати і прибирати вдома.
Відмовляти, якщо сватаються.
Бо Покров Пресвятої Богородиці вважають найкращим часом для створення міцної родини.
У цей день краще не позичати і не давати в борг гроші.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про вихідні у жовтні 2021.
Фото: Pixabay