Кефір та йогурт: у чому різниця?

Практично жоден раціон правильного харчування не обходиться без кисломолочних продуктів.

І це можна легко пояснити користю бактерій, які вони містять у величезній кількості.

Молочнокислі бактерії позитивно впливають на мікрофлору нашого кишківника, допомагають очиститись від шлаків і токсинів, а також підвищують імунітет.

Через низькокалорійність та приємний смак кефір і йогурт є абсолютними фаворитами серед подібної продукції.

вирішив розповісти, чим подібні та відмінні ці продукти і, врешті-решт, що корисніше — кефір чи йогурт.

І йогурт, і кефір виробляються з молока, шляхом додавання закваски і сквашування його під впливом мікроорганізмів, при заданих технологічних умовах.

Вони обидва можуть похвалитися унікальними оздоровчими властивостями і застосовуються в лікувальних і профілактичних цілях.

При цьому, у кожного з напоїв є свої переваги.

Це найбільш очевидна відмінність, яку не можливо пройти повз.

Кефір — напій із яскраво вираженим кислим смаком, коли у йогурту він більш нейтральний та ніжний.

Саме тому останній найчастіше поєднують із фруктами чи гранолою.

Бродіння — єдиний спосіб виготовлення для обох кисломолочних продуктів.

Проте, як виявляється, воно буває різним.

Коли мова йде про йогурт, то тут відбувається суто молочнокисле бродіння.

А у кефірі сюди додається ще й спиртове.

Хоч і технологія виробництва трохи схожа, склад закваски для напоїв абсолютно різний.

Для кефіру застосовують бродіння на основі закваски кефірного гриба.

У ньому міститься немало молочних бацил, що добре відновлюють мікрофлору. Саме тому кефір рекомендують пити тим, хто страждає на інфекцію або ж приймає антибіотики.

А йогурт виходить після бродіння двох видів бактерій — Lactobacillus bulgaricus і Streptococcus thermophilus, які проходять через кишківник і очищають його від шлаків.

Якщо після отруєння, коли потрібно позбутись шкідливих токсинів, краще надати перевагу йогурту.

На питання про те, що корисніше — кефір чи йогурт — однозначної відповіді немає.

З огляду на те, що натуральний йогурт у магазинах знайти не так вже й просто, чимало людей роблять вибір на користь кефіру.

Проте, насправді, вирішувати лише тобі.

Фото: Pixabay

