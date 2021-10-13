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ICTV Ранок 13.10.2021 12:53
13.10.2021 12:53
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Як обрати та почистити авокадо? | Корисні властивості фрукта

Як обрати та почистити авокадо? | Корисні властивості фрукта

Авокадо: як правильно обирати та чистити.

Авокадо – це надзвичайно корисний фрукт.

Він має багато вітамінів та мінералів, про які ти навіть не здогадуєшся.

Часто ті, хто вперше спробував авокадо, відмовляються від нього.

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Відразу може здатися, що він без смаку або гіркий.

Однак, якщо розрізняти сорт і вміти обирати, запевняю, ти будеш задоволеним.

Ранок у Великому Місті розповість про все детальніше.

Чим корисний авокадо?

  • Авокадо покращує зір та пам’ять.
  • Сприяє схудненню. Авокадо містить поліненасичені кислоти, які запускають процес спалення старих жирових відкладень.
  • Допомагає при гіпертонії. Авокадо містить велику кількість магнію та калію, які сприяють зниженню артеріального тиску.
  • Знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.
  • Захищає печінку.
  • Багатий вітаміном С для підтримки імунітету.
  • Містить вітамін А та Е, які відповідають за вашу молодість.
  • Позитивно впливає на діяльність шлунково-кишкового тракту.

Підсумок. Авокадо містить вітаміни А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, E, H, PP;

макро- та міккроелементи: калій, кальцій, магній, мідь, марганець, залізо, фосфор, натрій.

Як часто можна їсти авокадо?

авокадо фото

Фото: Pixabay

Дієтологи рекомендують їсти одне авокадо щодня, можна лише половинку. Додавай у їжу і смакуй просто так.

Головне пам’ятати про міру та не переїдати.

Адже навіть корисні продукти можуть нашкодити.

Як обрати авокадо?

Існує безліч сортів авокадо, але в магазинах найчастіше ти можеш зустріти лиш два.

Перший сорт світло-зеленого кольору, авокадо продовгувате та з гладкою шкіркою.

Він не повинен бути м’яким.

Перевірити його спілість можна так: візьми авокадо і злегка потруси. Якщо відчуваєш, що кісточка постукує, то авокадо спіле, а як ні, то нехай ще полежить.

Другий сорт хасс ближче до темно-зеленого кольору з нерівною шкіркою.

авокадо фото

Фото: Pixabay

Такий авокадо менший за розміром від першого, але за ціною вони приблизно однакові.

Обрати його легко. Візьми в руки авокадо і спробуй трішки натиснути на нього пальцями. Авокадо має бути злегка м’яким.

І друге, що ти маєш перевірити – це хвостик авокадо.

Він повинен легко відділятися.

Зверни увагу на м’якоть під хвостиком – вона повинна бути зеленуватого відтінку. Якщо плід уже коричневого кольору, він переспілий.

Як почистити авокадо?

  1. Помий авокадо.
  2. Розріж його повздовж, торкаючись до кісточки.
  3. Прокрути дві половинки у різні сторони на 90 градусів.
  4. Половинки розділяться, і ти зможеш легко дістати кісточку.
  5. Зніми шкірку ножем.

Як приготувати перекус із авокадо?

Тепер, коли ми почистили наше авокадо, залишилось його смачно приготувати.

Можеш просто нарізати на шматочки, підсолити й насолоджуватись або ж спробувати наступний рецепт.

  1. Збризни шматочки авокадо соком лайма.
  2. Додай сіль та перець за смаком.
  3. Ретельно розчави усе виделкою.
  4. Поклади суміш на ще теплий тост і насолоджуйся одним із найсмачніших варіантів сніданку чи легкого перекусу.
авокадо-тост фото

Фото: Pixabay

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які є продукти для схуднення.

Головне фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, правильне харчування
13.10.2021 12:53



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