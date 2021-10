Як обрати та почистити авокадо? | Корисні властивості фрукта

Авокадо: як правильно обирати та чистити.

Авокадо – це надзвичайно корисний фрукт.

Він має багато вітамінів та мінералів, про які ти навіть не здогадуєшся.

Часто ті, хто вперше спробував авокадо, відмовляються від нього.

Відразу може здатися, що він без смаку або гіркий.

Однак, якщо розрізняти сорт і вміти обирати, запевняю, ти будеш задоволеним.

Ранок у Великому Місті розповість про все детальніше.

Дієтологи рекомендують їсти одне авокадо щодня, можна лише половинку. Додавай у їжу і смакуй просто так.

Головне пам’ятати про міру та не переїдати.

Адже навіть корисні продукти можуть нашкодити.

Існує безліч сортів авокадо, але в магазинах найчастіше ти можеш зустріти лиш два.

Перший сорт світло-зеленого кольору, авокадо продовгувате та з гладкою шкіркою.

Він не повинен бути м’яким.

Другий сорт – хасс – ближче до темно-зеленого кольору з нерівною шкіркою.

Такий авокадо менший за розміром від першого, але за ціною вони приблизно однакові.

І друге, що ти маєш перевірити – це хвостик авокадо.

Він повинен легко відділятися.

Зверни увагу на м’якоть під хвостиком – вона повинна бути зеленуватого відтінку. Якщо плід уже коричневого кольору, він переспілий.

Тепер, коли ми почистили наше авокадо, залишилось його смачно приготувати.

Можеш просто нарізати на шматочки, підсолити й насолоджуватись або ж спробувати наступний рецепт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які є продукти для схуднення.

Головне фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.