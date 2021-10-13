Календар риболова на жовтень 2021 – коли буде великий улов

Календар риболова на жовтень допоможе вибрати саме той день, коли риба активно клюватиме.
Ці поради допоможуть не тільки вдало порибалити, але й здивувати здивувати друзів величезним уловом.
Календар риболова на жовтень 2021
Найкращий кльов: 8, 9, 15, 16, 26-28 жовтня
Хороший кльов:10-14, 25 жовтня
Середній кльов: 1, 2, 17, 22-24, 29-31 жовтня
Не клюватиме: 3-7, 18-21 жовтня
Як визначаються вдалі дні для рибної ловлі
Найкращий час для риболовлі — молодий місяць.
У цей період різко підвищується активність риби, це сприяє хорошому кльову.
Однак, кльов риби залежить від фази місяця.
Як тільки місяць піде на спад – риба буде менше клювати.
Деякі, досвідчені рибалки вважають, що немає сенсу йти на риболовлю і в повний місяць.
Улову в такі дні все одно не буде.
Впливає на кльов також і час доби.
Світанок чи захід сонця – ідеальний час для ловлі риби. Адже в цей час риба найбільш активна.
Також, не варто збиратись на риболовлю, коли вітер дме з північної сторони.Також по темі: Хвора риба на прилавках: хто і як труїть українців Як відрізнити натуральний мед від фальсифікату? Поради від експерта і бджоляра Червона риба: де купувати та на що звертати увагу, щоб не отруїтися
Тепер ти точно знаєш, коли краще клюватиме у березні 2021 року. Користуйся цим календарем риболова та читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бурь у жовтні 2021.
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