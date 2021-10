Домашні маски для сухої шкіри з того, що є в холодильнику

Ефективні домашні маски для сухої шкіри, які подарують твоїй шкірі глибоке живлення та зволоження.

Суха шкіра потребує особливо ретельного догляду, адже вона схильна до стягнутості, подразнення та появи ранніх зморшок. Втім, якщо правильно доглядати за нею, цих проблем можна легко уникнути.

Ранок у Великому Місті розповість, як приготувати чудові натуральні маски для обличчя з найпростіших інгредієнтів.

Змішай кілька столових ложок соку моркви, ложку кисломолочного сиру і чайну ложечку вершків.

Розітри до кремового стану, нанеси на обличчя та потримай 20 хвилин. Цю маску потрібно змивати теплою водою.

Розімни стиглий банан до стану пюре. Додай чайну ложку оливкової олії та сирий яєчний жовток.

Нанеси маску на обличчя, залиш на 15 хвилин і вмийся прохолодною водою. Після цього нанеси на шкіру живильний крем.

У жовток одного яйця додай по чайній ложці оливкової олії, меду і вівсяних пластівців.

Ретельно перемішай маску та масажними рухами нанеси на обличчя. Залиш на 15 хвилин, після чого вмийся теплою водою, ніжно масуючи шкіру.

Змішай 3 столові ложки натурального білого йогурту без домішок та половину натертого огірка.

Нанеси на шкіру, після чого лягай на диван і релаксуй протягом 20 хвилин. Поки суміш на обличчі, намагайся не допускати мімічних рухів.

Через відведений час змий теплою водою і нанеси свій звичайний крем.

Змішай 10 грамів живих (не сухих!) дріжжів, по столовій ложці ложку кефіру та соку алое.

Нанеси на шкіру обличчя і дочекайся повного висихання. Після цього змий, чергуючи теплу і холодну воду.

Після маски нанеси свій улюблений живильний крем.

