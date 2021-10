День захисника та захисниці України: ТОП-5 фактів про свято, якими захочеться поділитися

Найцікавіші факти про День захисника та захисниці України 2021.

14 жовтня українці відзначатимуть День захисника та захисниці.

Вже восьмий рік поспіль ми говоримо про це свято, але багато хто й досі про нього геть нічого не знає.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти факти, якими захочеться поділитися.

Радянська традиція святкування 23 лютого зберігалася в Україні довгий час після проголошення незалежності.

Воно виглядало, як “8 березня для чоловіків”.

Усі розуміли, що Україні потрібен свій день Збройних сил, який би базувався на вітчизняних історії та традиціях.

Проте реалізували задум аж 14 жовтня 2014 року.

Указ підписав 5-ий президент України Петро Порошенко.

Не дивно, чому саме тоді. У 2014 розпочалась збройна агресія Росії, а у суспільстві все більше посилюватись тенденції декомунізації.

Чому для святкування обрали 14 жовтня?

Бо саме у цей день, у 1942 році була заснована Українська повстанська армія.

Це, якщо вірити інформації з постанови Української головної визвольної ради від 30 травня 1947 року та наказу передостаннього Головного командира УПА Романа Шухевича.

Історія не була б історією, якби все було так однозначно. Тому, звісно, деякі науковці називають інші дати.

14 жовтня православні та грекокатолики відзначають ще й Покрову Пресвятої Богородиці.

Вони упували на захист Покрову Божої Матері, тому будували багато однойменних храмів та особливо шанували тематичні ікони.

Таким чином з 1999 року в Україні відзначають ще й День українського козацтва.

Не лише бійці Збройних сил України захищають територіальну цілісність нашої держави.

Також варто вітати у цей день тих, які щодня знаходяться поруч.

Це поліцейські, прикордонники, рятувальники ДСНС, співробітники СБУ.

Це удвічі більше, порівнянно з буремним 2014 роком, який відзначений початком російської агресії.

Ще один цікавий факт: державні нагороди за час проведення операцій АТО/ООС отримали 257 жінок, 9 із них – посмертно.

Чи є ще сумніви, що серед захисників мирного неба є багато захисниць?

3 серпня 2021 Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України”, згідно з яким назва свята “День захисника України” змінюється на “День захисників і захисниць України”.

Таким чином ми зробили ще один крок до прогресивного та гендерно толерантного суспільства.

