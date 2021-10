Покрова 2021: історія і традиції свята

Коли Покрова 2021: дата та традиції святкування

Покров Пресвятої Богородиці, або Покрова — велике православне свято.

Щорічно його відзначають — 14 жовтня.

У 2021 році воно припадає на четвер і є офіційним вихідним.

В Україні у цей день відзначають відразу три важливих свята: Покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисника України.

Історія цього свята бере свій початок ще з часів Русі.

За легендою, коли мусульмани оточили місто, а люди вже не могли битись – вони сховались у цекві і молились.

Вона покрила людей своїм одягом і молилася разом з ними.

Також, Покрову любили й шанували козаки на Січі.

Вони вважали її заступницею.

До речі, на Покрову козаки проводили свої збори й обирали отаманів.

А п’ятий Президент України Петро Порошенко у 2015 році ухвалив рішення про відзначання 14 жовтня як День захисника України.

На Покров Пресвятої Богородиці варто сходити до церкви та попросити у Божої Матері захисту від хвороб.

Незаміжні дівчата просять швидкого заміжжя, а матері моляться про покровительство над дітьми.

На Покров Пресвятої Богородиці немає посту.

Тому можна їсти м’ясо і молочні продукти

Тому стіл накривали гарним і з безліччю страв.

Як і на всі великі християнські свята — забороняється працювати.

Також не можна шити, в’язати, вишивати і прибирати вдома.

Відмовляти, якщо сватаються.

У цей день краще не позичати і не давати в борг гроші.

Фото: Pixabay

