Як правильно та ефективно очистити свій організм? 5 детокс-порад

Хоч і ніхто ніколи не бачив, як виглядають шлаки і токсини, усі їх вперто хочуть позбутися.

Варто зазначити, що за нормальних умов печінка, нирки, шлунково-кишковий тракт і шкіра — прекрасно справляються із тими невидимими шкідниками.

Проте, якщо ти відчуваєш брак життєвих сил або важкість, можна допомогти їм у цій боротьбі правильним харчуванням.

А щоб ти часом не вдавався(-лась) до модних детокс-дієт, які можуть нашкодити, Ранок у Великому Місті вирішив поділитися порадами для ефективної і безпечної очистки організму.

Як би сумно нам не було це визнавати, але правильне харчування — це про певні правила та обмеження.

Щоб очистити організм, насамперед треба відмовитися від продуктів, які найбільше його “забруднюють”.

До них відносяться:

Дієтологи не радять вестися на моно-дієти, які включають у себе один лиш рис або гречку, оскільки організм за цей час може втратити цінні вітаміни і мікроелементи.

Твій раціон повинен складатися із збалансованої їжі.

Вони – незамінний постачальник до організму вітамінів, важливих мікроелементів, клітковини та пектинів.

А ще здатні замінити медичні сорбенти для очищення організму.

Якщо тебе серйозно цікавить очищення організму, то ти просто не можеш оминути цієї поради.

Кожен твій ранок має починатись із однієї склянки води кімнатної температури з часточкою лимона.

Пити її потрібно натщесерце.

Це, до речі, корисно не лише для тих, хто хоче спробувати себе у детоксі.

Адже вода вранці допомагає запустити травну систему та налаштуватися на чудовий день.

На властивості їжі впливає не тільки її якість і склад, а й географія та походження.

Дивовижно, але найкраще засвоюються локальні продукти — що вирощені в тій географічній зоні, де народилася людина.

Річ у тім, що наш організм пристосований на генетичному рівні до тих культур, які споживали наші пращури.

Вживання екзотичних продуктів бажано обмежити до 10% від усього раціону.

Окрім того, що ми їмо, потрібно ще й слідкувати за тим, коли саме.

Ввчері або — ще гірше — опівночі наїдатися не потрібно.

Під час сну процес травлення пригнічений, а погано перетравлені продукти – одна з причин накопичення “токсинів”.

Замість ласування улюбленим смаколиком, краще завершити день прогулянкою на свіжому повітрі, плаванням, масажем, походом в сауну чи заняттями йоги.

Така фізична активність неабияк покращить роботу шлунку.

