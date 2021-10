Не лише заради задоволення. 5 вагомих причин частіше займатись коханням

Чимало людей щиро переконані, що здоровий спосіб життя — це лише про правила та інструкції, які так важко дотримати, що й годі пробувати.

Але чимало речей доводять протилежне.

Ось, наприклад, секс — процес здебільшого приємний і корисний.

Займатись коханням потрібно, і то якомога частіше.

Чому? Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Якщо ти ніяк не можеш змусити себе піти в тренажерний зал, то ось чудова альтернатива.

За 20-25 хвилин статевого акту разом із прелюдіями чоловік втрачає 100 калорій, а жінка — 70.

Але спалені калорії — це далеко не єдина приємність.

Після пристрасного кохання ти надовго отримаєш заряд енергії та позитиву.

Регулярне статеве життя постачає нам небхідні антитіла і підвищує імуноглобулін А.

У результаті такої щедрості наш імунітет неабияк покращується. Але й це далеко не все.

Дослідження вчених з Вашингтонського університету, результати якого були опубліковані в Американському кардіологічному журналі, стверджує:

Регулярний секс також допомагає внормалізувати кров’яний тиск і є потужниим профілактичним засобом для чоловіків, суттєво знижуючи ризики розвитку раку простати.

Психіатр з Каліфорнійського університету Шина Амбардар переконана, що сексуальне збудження активує ділянки мозку, які відповідають за насолоду та відчуття самозадоволення.

Ці ділянки залишаються активними ще якийсь час після сексу, що допомагає впоратись із стресом або поганим настроєм.

Ще один прихований талант оргазму — він поліпшує сон, допомагаючи організму виробити гормон пролактин, що відповідає за відпочинок та релакс.

На психологічному рівні статевий акт теж є доволі могутнім інструментом.

Під час якісного сексу, що приносить задоволення обом партнерам, людська самооцінка покращується.

А захоплення партнера тобою і твоїм тілом безумовно допомагає зробити крок до повного прийняття себе.

Той, хто перебуває у здорових стосунках, які базуються на справжніх почуттях, точно розуміють, про що йдеться.

Якщо ти не відносиш себе до асексуальних або аромантичних людей, то окрім задоволення, хороший секс принесе тобі ще й зближення із твоїм коханим чи коханою.

А чому емоційно близька пара має набагато більше шансів на здорові стосунки, ніж та, у якій існує дистанція і відчуженість, думаємо пояснювати не потрібно.

Фото: Pexels

