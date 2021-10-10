Не лише заради задоволення. 5 вагомих причин частіше займатись коханням

Чимало людей щиро переконані, що здоровий спосіб життя — це лише про правила та інструкції, які так важко дотримати, що й годі пробувати.

Але чимало речей доводять протилежне.

Ось, наприклад, секс — процес здебільшого приємний і корисний.

Займатись коханням потрібно, і то якомога частіше.

Чому? Ранок у Великому Місті зараз розповість.

ТОП-5 причин частіше займатися сексом

Найприємніший тренажер

Якщо ти ніяк не можеш змусити себе піти в тренажерний зал, то ось чудова альтернатива.

За 20-25 хвилин статевого акту разом із прелюдіями чоловік втрачає 100 калорій, а жінка — 70.

Але спалені калорії — це далеко не єдина приємність.

Після пристрасного кохання ти надовго отримаєш заряд енергії та позитиву.

Користь для здоров’я

Регулярне статеве життя постачає нам небхідні антитіла і підвищує імуноглобулін А.

У результаті такої щедрості наш імунітет неабияк покращується. Але й це далеко не все.

Дослідження вчених з Вашингтонського університету, результати якого були опубліковані в Американському кардіологічному журналі, стверджує:

Той, хто займається сексом не частіше одного разу на місяць, має на 50% більше шансів розвитку хвороб серця та судин, ніж той, хто займається сексом 8−10 разів на місяць.

Регулярний секс також допомагає внормалізувати кров’яний тиск і є потужниим профілактичним засобом для чоловіків, суттєво знижуючи ризики розвитку раку простати.

Антистрес та знеболювальне

Психіатр з Каліфорнійського університету Шина Амбардар переконана, що сексуальне збудження активує ділянки мозку, які відповідають за насолоду та відчуття самозадоволення.

Ці ділянки залишаються активними ще якийсь час після сексу, що допомагає впоратись із стресом або поганим настроєм.

Хороший секс також може впоратись із фізичним болем, адже дарує гормон, що підвищує поріг больової чутливості.

Ще один прихований талант оргазму — він поліпшує сон, допомагаючи організму виробити гормон пролактин, що відповідає за відпочинок та релакс.

Підвищення самооцінки

На психологічному рівні статевий акт теж є доволі могутнім інструментом.

Під час якісного сексу, що приносить задоволення обом партнерам, людська самооцінка покращується.

А захоплення партнера тобою і твоїм тілом безумовно допомагає зробити крок до повного прийняття себе.

Той, хто перебуває у здорових стосунках, які базуються на справжніх почуттях, точно розуміють, про що йдеться.

Зміцнення стосунків з партнером

Якщо ти не відносиш себе до асексуальних або аромантичних людей, то окрім задоволення, хороший секс принесе тобі ще й зближення із твоїм коханим чи коханою.

Гормони, що виділяються під час сексу, збільшують романтичну прихильність та емоційний зв’язок між партнерами.

А чому емоційно близька пара має набагато більше шансів на здорові стосунки, ніж та, у якій існує дистанція і відчуженість, думаємо пояснювати не потрібно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вбиває “чоловічу силу”.

Фото: Pexels

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