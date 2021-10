Продукти для здорових зубів: що варто додати до свого раціону

Які продукти варто додати до свого раціону, щоб зуби були здоровими?

Усі хочуть мати білосніжні та міцні зуби. Ми витрачаємо купу грошей на стоматологів, але забуваємо про те, що за здоров’я нашої посмішки також відповідають вітаміни та мікроелементи, які входять до складу звичайних продуктів.

що потрібно додати до свого раціону, щоб мати міцні зуби.

Молочні продукти містять багато кальцію, фосфору та протеїну, які позитивно впливають на здоров’я наших зубів.

Окрім того, сир сповільнює виділення кислоти, яка є основною причиною розмноження бактерій, та нормалізує pH-баланс в ротовій порожнині.

Експерти радять більше додавати до свого раціону сири твердих сортів.

Вони набагато корисніші – сприяють інтенсивному слиновиділенню, що дозволяє зменшити кількість шкідливих бактерій та вберегти тебе від небажаних хвороб ротової порожнини та зубів.

Морква корисна не лише для відмінного зору, але й для наших зубів.

Завдяки клітковині та вітаміну А, цей овоч допомагає нам зберігати здоровими наші ясна.

Сиру моркву радять їсти після основного споживання страв.

Так ти зможеш очистити свою ротову порожнину та зуби, щоб на них не було непотрібних залишків їжі.

До складу червоної риби входить велика кількість кислот та омега-3. Що сприятливо впливає не лише на наші зуби, але й на весь організм в цілому.

Також у лососі є вітамін D. А він для наших зубів не менш важливий, ніж кальцій.

Адже вони взаємозалежні. Кальцій відповідає за міцність наших зубів, а вітамін D допомагає йому засвоюватись в організмі.

Зелені листові овочі багаті на клітковину. А це означає, що їх доведеться довго пережовувати.

Це дуже добре для наших зубів, тому що це сприятиме інтенсивнішому слиновиділенню.

А це, відповідно, очистить зуби та нейтралізує кислоту.

Також в шпинаті є кальцій та фосфор, що допомагає зміцнювати зуби та ясна.

У зеленому чаї є багато антиоксидантів. Вони боряться з утворенням бактерій та нальоту на зубах.

Також напій містить фтор, що сприяє боротьбі з карієсом та зміцнює емаль.

Зелений чай робить наші зуби та ясна міцними. І, окрім того, захищає та вберігає від різних хвороб.

Користь горіхів неможливо переоцінити. До їхнього складу входять омега-3, моно- та поліненасичені жирні кислоти.

Вони багаті на клітковину, вітаміни групи В та С. Усі ці корисні речовини допомагають нашим яснам та зубам бути здоровими та міцними.

Волоський горіх має антибактеріальні властивості та запобігає утворенню карієсу.

В одному маленькому фрукті міститься денна норма вітаміну С. Якщо в організмі його не вистачає, то ротова порожнина стане вразливою до шкідливих бактерій.

Окрім того, брак вітаміну С може спричинити до виникнення кровоточивості ясен та хвороби парадонту.

Цих проблем тобі допоможе уникнути вживання всього одного фрукту – ківі.

Тепер ти знаєш, що додати до свого раціону, щоб мати здорові зубки. Користуйся нашими порадами та посміхайся ширше.

Головне фото: Unsplash

