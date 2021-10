Посівний календар садівника і городника на жовтень 2021

Місячний посівний календар садівника і городника на жовтень підкаже, що і в які дні варто саджати і коли збирати врожай. А коли краще у землі не порпатись.

Хоч бабине літо вже закінчилось, роботи для садівників та городників цілком вистачає.

Дотримуйся рекомендацій цього календаря — і отримай плоди своєї праці.

7-9 жовтня: Полив, удобрення і розпушування грунту в ці дні принесуть свої результати. Можна садити часник, цибулю, плодові дерева та кущі.

12 жовтня: Сьогодні добре зайнятися прибиранням коренеплодів на зберігання, підгодівлею рослин і боротьбою зі шкідниками.

13 жовтня: У цей день корисно висаджувати плодові дерева, кущі і прикопувати саджанці.

16-19 жовтня: Посів і посадка овочевих культур є особливо сприятливими у цей період. У городі і теплиці можна починати збір насіння і коренеплодів на тривале зберігання. Корисними будуть також перекопування грунту та обробка від шкідників.

21-22 жовтня: У ці дні необхідно зайнятися посадкою цибулі, часнику і закладкою коренеплодів на зберігання. У теплиці і на підвіконні можна висаджувати зелень петрушки і селери, у саду — плодові дерева.

26-28 жовтня: Наприкінці жовтня слід зосередитися на посадці овочевих культур і коренеплодів. Удобрення мінеральними і органічними речовинами, полив і розпушування вкрай добре вплинуть на грунт.

Фото: Pexels

