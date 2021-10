Місячний календар на жовтень 2021 – сприятливі та несприятливі дати

Ще у давні часи люди усвідомили вплив обертання Місяця навколо Землі на нашу фізіологію.

Тому й відслідковували його фази та порівнювали зі змінами, що відбуваються довкола.

Що пророкує місячний календар на жовтень 2021 року?

Коли можна починати нові справи, а коли краще зачекати на більш сприятливий час?

Відповіді шукай у нашому матеріалі.

Гарний час для того, щоб вирішувати проблеми, що стосуються вашого способу життя, здоров’я, харчування.

Це час сприятливий для кропіткої роботи, що вимагає підвищеної уваги і терпіння.

Наприклад, можна зайнятись прибиранням у будинку.

Це найкращи час, щоб вирішити юридичні проблеми.

Тож якщо ти чекаєш вдалого моменту, аби почати судовий розгляд, подати документи до установи — саме час це зробити.

Відмінний день для наукової і інтелектуальної роботи.

Також зірки схильні радити в цей день розпочати вивчати психологію.

Також час дуже сприятливий для спілкування з однодумцями, друзями за інтересами.

Якщо ти чекав на фінансовий прибуток — цей день ідеальний.

Можна використовувати цей час для покупки красивих або міцних, надійних речей для тривалого використання, наприклад, меблі, нерухомість.

Сьогодні варто зберігати спокій.

Необхідно проявити максимум зусиль, щоб покірно сприймати зауваження та поради, об’єктивно оцінювати себе і свою діяльність.

День пройде під знаком мудрості, осягнення нових знань.

Будь-які знання легко засвоюються.

День пасивності.

Провести його бажано в спокої і самоті.

Не треба починати нічого нового, але слід завершити вже розпочате.

Один з критичних днів.

У цей день навіть подумки не можна будувати ніяких планів, а тим більше не можна починати нічого нового.

У цей день дуже легко піддатись ілюзіям і обманам.

Може, наприклад, з’явитись підвищена зарозумілість.

Цей день краще провести за спокійною та буденною роботою.

Активність в цей день, скоріше за все, обернеться даремною тратою сил.

У цей період емоційного і фізичного спаду доцільніше займатися налагодженими справами, які не вимагають особливих зусиль.

День невгамовних апетитів, бійок, авантюр.

Злостивість і агресія пронизують цей день.

Необхідно втихомирювати себе, щоб не пошкодувати потім про свої дії і слова.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бурь у жовтні.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.