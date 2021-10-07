Місячний календар на жовтень 2021 – сприятливі та несприятливі дати

Ще у давні часи люди усвідомили вплив обертання Місяця навколо Землі на нашу фізіологію.
Тому й відслідковували його фази та порівнювали зі змінами, що відбуваються довкола.
Що пророкує місячний календар на жовтень 2021 року?
Коли можна починати нові справи, а коли краще зачекати на більш сприятливий час?
Відповіді шукай у нашому матеріалі.
Місячний календар на жовтень 2021
Сприятливі дні у жовтні: 4, 11-12, 14, 22, 26-28
Несприятливі дні у жовтні: 1, 5, 15, 23-25, 29
Сприятливі дні у жовтні 2021 – детально
Місячний календар на 4 жовтня
Гарний час для того, щоб вирішувати проблеми, що стосуються вашого способу життя, здоров’я, харчування.
Це час сприятливий для кропіткої роботи, що вимагає підвищеної уваги і терпіння.
Наприклад, можна зайнятись прибиранням у будинку.
Місячний календар на 11-12 жовтня
Це найкращи час, щоб вирішити юридичні проблеми.
Тож якщо ти чекаєш вдалого моменту, аби почати судовий розгляд, подати документи до установи — саме час це зробити.
Успіх тебе чекатиме також у питання партнерства і співпраці.
Місячний календар на 14 жовтня
Відмінний день для наукової і інтелектуальної роботи.
Також зірки схильні радити в цей день розпочати вивчати психологію.
Також час дуже сприятливий для спілкування з однодумцями, друзями за інтересами.
Місячний календар на 22 жовтня
Якщо ти чекав на фінансовий прибуток — цей день ідеальний.
Дуже потужний день, щоб зміцнити своє соціальне і матеріальне становище, робити капіталовкладення.
Можна використовувати цей час для покупки красивих або міцних, надійних речей для тривалого використання, наприклад, меблі, нерухомість.
Місячний календар на 26-28 жовтня
Сьогодні варто зберігати спокій.
Необхідно проявити максимум зусиль, щоб покірно сприймати зауваження та поради, об’єктивно оцінювати себе і свою діяльність.
День пройде під знаком мудрості, осягнення нових знань.
Будь-які знання легко засвоюються.
Несприятливі дні у жовтні 2021 – детально
Місячний календар на 1 жовтня
День пасивності.
Провести його бажано в спокої і самоті.
Не треба починати нічого нового, але слід завершити вже розпочате.
Місячний календар на 5 жовтня
Один з критичних днів.
У цей день навіть подумки не можна будувати ніяких планів, а тим більше не можна починати нічого нового.
Не можна вірити жодним обіцянкам, чуткам, або прогнозами на майбутнє.
Місячний календар на 15 жовтня
У цей день дуже легко піддатись ілюзіям і обманам.
Може, наприклад, з’явитись підвищена зарозумілість.
Цей день краще провести за спокійною та буденною роботою.Також по темі: Модний гороскоп: що радять зірки носити цієї осені різним знакам зодіаку Календар стрижок на жовтень 2021: сприятливі та несприятливі дні Любовний гороскоп на осінь: що пророкують зірки у коханні?
Місячний календар на 23-25 жовтня
Активність в цей день, скоріше за все, обернеться даремною тратою сил.
Людина втрачає енергію і стає менш активною.
У цей період емоційного і фізичного спаду доцільніше займатися налагодженими справами, які не вимагають особливих зусиль.
Місячний календар на 29 жовтня
День невгамовних апетитів, бійок, авантюр.
Злостивість і агресія пронизують цей день.
Необхідно втихомирювати себе, щоб не пошкодувати потім про свої дії і слова.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бурь у жовтні.
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