Місячний календар на жовтень 2021 – сприятливі та несприятливі дати

Ще у давні часи люди усвідомили вплив обертання Місяця навколо Землі на нашу фізіологію.

Тому й відслідковували його фази та порівнювали зі змінами, що відбуваються довкола.

Що пророкує місячний календар на жовтень 2021 року?

Коли можна починати нові справи, а коли краще зачекати на більш сприятливий час?

Відповіді шукай у нашому матеріалі.

Місячний календар на жовтень 2021

Сприятливі дні у жовтні: 4, 11-12, 14, 22, 26-28 Несприятливі дні у жовтні: 1, 5, 15, 23-25, 29

Сприятливі дні у жовтні 2021 – детально

Місячний календар на 4 жовтня

Гарний час для того, щоб вирішувати проблеми, що стосуються вашого способу життя, здоров’я, харчування.

Це час сприятливий для кропіткої роботи, що вимагає підвищеної уваги і терпіння.

Наприклад, можна зайнятись прибиранням у будинку.

Місячний календар на 11-12 жовтня

Це найкращи час, щоб вирішити юридичні проблеми.

Тож якщо ти чекаєш вдалого моменту, аби почати судовий розгляд, подати документи до установи — саме час це зробити.

Успіх тебе чекатиме також у питання партнерства і співпраці.

Місячний календар на 14 жовтня

Відмінний день для наукової і інтелектуальної роботи.

Також зірки схильні радити в цей день розпочати вивчати психологію.

Також час дуже сприятливий для спілкування з однодумцями, друзями за інтересами.

Місячний календар на 22 жовтня

Якщо ти чекав на фінансовий прибуток — цей день ідеальний.

Дуже потужний день, щоб зміцнити своє соціальне і матеріальне становище, робити капіталовкладення.

Можна використовувати цей час для покупки красивих або міцних, надійних речей для тривалого використання, наприклад, меблі, нерухомість.

Місячний календар на 26-28 жовтня

Сьогодні варто зберігати спокій.

Необхідно проявити максимум зусиль, щоб покірно сприймати зауваження та поради, об’єктивно оцінювати себе і свою діяльність.

День пройде під знаком мудрості, осягнення нових знань.

Будь-які знання легко засвоюються.

Несприятливі дні у жовтні 2021 – детально

Місячний календар на 1 жовтня

День пасивності.

Провести його бажано в спокої і самоті.

Не треба починати нічого нового, але слід завершити вже розпочате.

Місячний календар на 5 жовтня

Один з критичних днів.

У цей день навіть подумки не можна будувати ніяких планів, а тим більше не можна починати нічого нового.

Не можна вірити жодним обіцянкам, чуткам, або прогнозами на майбутнє.

Місячний календар на 15 жовтня

У цей день дуже легко піддатись ілюзіям і обманам.

Може, наприклад, з’явитись підвищена зарозумілість.

Цей день краще провести за спокійною та буденною роботою.

Місячний календар на 23-25 жовтня

Активність в цей день, скоріше за все, обернеться даремною тратою сил.

Людина втрачає енергію і стає менш активною.

У цей період емоційного і фізичного спаду доцільніше займатися налагодженими справами, які не вимагають особливих зусиль.

Місячний календар на 29 жовтня

День невгамовних апетитів, бійок, авантюр.

Злостивість і агресія пронизують цей день.

Необхідно втихомирювати себе, щоб не пошкодувати потім про свої дії і слова.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бурь у жовтні.

Фото: Unsplash

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