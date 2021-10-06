УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 06.10.2021 09:04
06.10.2021 09:04
Поділитися

Магнітні бурі у жовтні 2021 – календар небезпечних дат

Магнітні бурі у жовтні 2021 – календар небезпечних дат

Жовтень 2021 року обіцяє бути не дуже напруженим у плані магнітних бур. Вони очікуються лише на початку та наприкінці місяця.

Коли саме плануються геомагнітні коливання, якої інтенсивності вони будуть та як можуть вплинути на організм людини – читай у матеріалі.

Календар магнітних бур на жовтень 2021

У жовтні на нас чекає лише 2 магнітні бурі, причому, не дуже потужні. Тож майже весь місяць можемо жити спокійно.

У результаті цих коливань непроємні симптоми відчують здебільшого метеозалежні люди.

1 жовтня – слабка магнітна буря

29-30 жовтня – середня магнітна буря.

Магнітні бурі у жовтні

Як магнітні бурі шкодять здоров’ю

Під час магнітних бур чутливі люди можуть мати такі симптоми:

  • Головний біль, запаморочення.
  • Слабкість у тілі.
  • Нервова напруга, різкі перепади настрою.
  • Підвищений артеріальний тиск.
  • Безсоння або, навпаки, сонливість.
  • Біль у суглобах.

Як пережити магнітну бурю

  • Щоб мінімізувати неприємні наслідки магнітних бур, варто із розумінням постався до потреб свого організму. Зокрема, дозволити йому відпочитати і добре висипатись. Не варто перевантажуватися важкою фізичною чи розумовою роботою.
  • Уникай стресів та нервових ситуацій.
Також по темі: Вихідні в жовтні 2021: скільки будемо відпочивати на День захисника України Любовний гороскоп на осінь: що пророкують зірки у коханні? Модний гороскоп: що радять зірки носити цієї осені різним знакам зодіаку
  • Випивай хоча б 1,5 літри чистої води на день (солодкі напої та кава не рахуються!).
  • Замість солодких, солоних та жирних страв їж якомога більше свіжих овочів і фруктів. Тим більше, восени з цим проблем немає.
  • Виключи з раціону алкоголь та солодощі.
  • Частіше провітрюй кімнату, а ще краще Якщо є можливість вирушай на прогулянку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти для міцного імунітету.

Головне фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: магнітні бурі
06.10.2021 09:04



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь