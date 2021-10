Корисні властивості хурми: чому її варто їсти кожному

Корисні властивості хурми – чому потрібно їсти цей яскравий помаранчевий фрукт.

Хурму називають їжею богів. І не дарма! Адже ця яскраво-сонячна осіння ягода не лише смачна, але й дуже корисна.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе цілющі властивості хурми. Тож читай – і мерщій на базар чи в магазин!

Хурма благотворно впливає на серцево-судинну систему. Вітаміни C і P, що є в її складі, зміцнюють стінки судин і нормалізують артеріальний тиск.

А калій та фруктоза підтримують нормальну роботу міокарду.

Також хурма допомагає чистити судини та покращує кровообіг головного мозку.

Хурма багата на йод. Саме тому її вживання – це смачна та ефективна профілактика хвороб щитоподібної залози.

Із цієї ж причини помаранчева ягода дуже корисна для тих, хто займається розумовою працею.

У хурмі міститься пектин, який позитивно впливає на роботу кишково-шлункового тракту.

Завдяки абсорбуючим властивостям, ягода чинить потужний детокс-ефект , зменшує прояви метеоризму та є чудовою профілактикою розладів шлунку.

Завдяки вмісту калію та природних цукрів, хурма є натуральним антидепресантом. Вона допомагає розслабитися, зняти напругу та швидко позбутися стресу.

Тож замість аптечних заспокійливих краще з’їж пару плодів хурми. Це і смачніше, і значно безпечніше!

Кальцій та фосфор – це важливі мікроелементи, що відповідають за стан кісток, зубів, волосся та нігтів.

Причому, особливо ефективно вони працюють у тандемі. І, так, вони теж містяться в хурмі 🙂

Хурма багата на глюкозу та легкозасвоювані вуглеводів.

Тому її варто вкрай обережно вживати людям, хворим на цукровий діабет та схильним до надмірної ваги.

Фото: Pexels

