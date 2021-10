Дзеркальне покриття і ніжний френч: модний педікюр на осінь 2021

Осінній педикюр – модні ідеї дизайну, які ти захочеш втілити у життя.



З приходом похмурої та прохолодної осені, нам доводиться змінювати елегантні босоніжки та комофртні тапки на теплі черевики й закриті лофери.

Проте це зовсім не означає, що можна забути про педикюр.

Адже кожна жінка повинна бути красивою насамперед для самої себе, а вже після і для інших.

Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про дизайни, які будуть найбільш акутальними цієї осені.

Почнемо з ультрамодного педикюру, який замилує погляд кожної леді.

Ефект металік, також відомий під іншою назвою — дзеркальний, дозволяє поєднати в собі невмирущу класику та космічні мотиви майбутнього.

Восени 2021 краще використовувати дзеркальне покриття у будь-якому кольорі.

Найбільш ефектними вважаються червоний, сріблий і синій.

Популярність техніки френч, схоже, ніколи не втратить своєї актуальності.

Більше того, з кожним сезоном з’являються все нові стильні інтерпретації класичного оформлення нігтів.

Мега популярним цієї осені буде ніжний френч з акцентним малюнком на великому пальчику.

Покриття може як бути, так і не бути.

А от ніжки повинні виглядати максимально доглянутими завжди.

Тренд на «голі» нігті або нюдовий педикюр ніколи не втратить своєї актуальності.

Тому віддайся ніжній течії мінімалізму, і знайди свою улюблену нюдову варіацію.

Про глянцеві лаки ми сьогодні сказали багато.

Тому на черзі — стильне, ніжне і дуже приємне на дотик матове покриття.

Матовий ефект цієї осені є одним із найпопулярніших.

Він вражає лаконічністю і водночас виглядає вишукано.

Ця техніка славиться тим, що красиві і стильні можна отримати залічені хвилини.

Варіантів дизайну зі стемпінгом дуже багато — від простих геометричних принтів до складних анімалістичних мотивів.

А, якщо покласти це все на матову основу, нігтики кожної леді виглядатимуть мега елегантно.

В тренді сезону будуть, як однотонні варіанти педикюру, так і комбіновані різнокольорові дизайни — у популярній техніці «color blocking».

Проте до найбільш стильних відтінків модна вілнести:

Фото: Unsplash

