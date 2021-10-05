Дзеркальне покриття і ніжний френч: модний педікюр на осінь 2021

Осінній педикюр – модні ідеї дизайну, які ти захочеш втілити у життя.
З приходом похмурої та прохолодної осені, нам доводиться змінювати елегантні босоніжки та комофртні тапки на теплі черевики й закриті лофери.
Проте це зовсім не означає, що можна забути про педикюр.
Адже кожна жінка повинна бути красивою насамперед для самої себе, а вже після і для інших.
Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про дизайни, які будуть найбільш акутальними цієї осені.Також по темі: Ні косухам і сукням-светрам? ТОП-5 модних антитрендів осені 2021 Елегантний відхід від мінімалізму. Модні аксесуари на осінь 2021 Модне взуття на осінь 2021. Добірка трендових моделей
Модний педикюр на осінь 2021
Дзеркальне покриття
Почнемо з ультрамодного педикюру, який замилує погляд кожної леді.
Ефект металік, також відомий під іншою назвою — дзеркальний, дозволяє поєднати в собі невмирущу класику та космічні мотиви майбутнього.
Восени 2021 краще використовувати дзеркальне покриття у будь-якому кольорі.
Найбільш ефектними вважаються червоний, сріблий і синій.
Класичний френч
Популярність техніки френч, схоже, ніколи не втратить своєї актуальності.
Більше того, з кожним сезоном з’являються все нові стильні інтерпретації класичного оформлення нігтів.
Мега популярним цієї осені буде ніжний френч з акцентним малюнком на великому пальчику.
Ніжний нюд
Покриття може як бути, так і не бути.
А от ніжки повинні виглядати максимально доглянутими завжди.
Тренд на «голі» нігті або нюдовий педикюр ніколи не втратить своєї актуальності.
Тому віддайся ніжній течії мінімалізму, і знайди свою улюблену нюдову варіацію.
Матовий педикюр
Про глянцеві лаки ми сьогодні сказали багато.
Тому на черзі — стильне, ніжне і дуже приємне на дотик матове покриття.
Матовий ефект цієї осені є одним із найпопулярніших.
Він вражає лаконічністю і водночас виглядає вишукано.
Стемпінг
Ця техніка славиться тим, що красиві і стильні можна отримати залічені хвилини.
Варіантів дизайну зі стемпінгом дуже багато — від простих геометричних принтів до складних анімалістичних мотивів.
А, якщо покласти це все на матову основу, нігтики кожної леді виглядатимуть мега елегантно.
Модні кольори педикюру на осінь 2021
В тренді сезону будуть, як однотонні варіанти педикюру, так і комбіновані різнокольорові дизайни — у популярній техніці «color blocking».
Проте до найбільш стильних відтінків модна вілнести:
- сірий;
- нюдовий;
- молочний;
- червоний;
- чорний і білий;
- жовтий;
- молочний;
- м’ятний.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний манікюр на осінь 2021.
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