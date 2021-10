Перевір свій словниковий запас! Тест на знання англійської

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — як добре ти знаєш англійські слова.

Іноземні мови відчиняють перед нами безліч нових дверей.

Особливо, коли мова про англійську.

Без неї у сучасному світі нікуди!

Цікаво, у якому стані твій словниковий запас?

Тоді проходь тест від Ранку у Великому Місті й перевіряй себе.

Нагадаємо, раніше ми публікували тест на знання українських політиків.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.