Руками чи виделкою? Як правильно їсти хінкалі

Хінкалі – одна з головних кулінарних візитівок Грузії. Без них неможливо уявити кухню цієї країни. Звісно ж, є вони і в меню кожного грузинсього ресторана. Втім, як правильно їсти цю страву – знають не всі.

Ранок у Великому Місті зібрав головні поради у цьому матеріалі. Читай і запам’ятовуй.

Як правильно їсти хінкалі?

Ключове правило – хінкалі їдять виключно руками, тримаючи за хвостик.

Не варто проколювати хінкалі виделкою, інакше ароматний бульйон витече і страва втратить свій смак.

Алгоритм дій такий:

Береш хінкалі за хвостик

Надкушуєш і випиваєш бульйон

Доїдаєш весь хінкалі.

До речі, цю страву варто їсти дуже теплою (але не гарячою, щоб не отримати опік). Коли охолоне – смак буде вже не той.

Але якщо таке сталося – знавці рекомендують не розігрівати хінкалі в мікрохвильовці, а підсмажити їх на сковорідці.

Чи можна їсти хвостики від хінкалі?

Хвостики не їдять, вони призначені виключно для того, щоб тримати за них хінкалі.

Річ у тім, що вони складаються з щільного, погано провареного тіста, тож усередині залишаються майже сирими.

Це може нашкодити шлунку, тож краще просто залишити їх на тарілці

Що не варто робити при поїданні хінкалі

Отже, підсумуємо. Коли їси хінкалі, не варто:

Різати їх ножем і виделкою

Виливати бульйон на тарілку

З’їдати хвостики

Їсти хінкалі з хлібом – адже це самостійна страва.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно тримати келих із вином.

Фото: Pexels

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