Руками чи виделкою? Як правильно їсти хінкалі

Хінкалі – одна з головних кулінарних візитівок Грузії. Без них неможливо уявити кухню цієї країни. Звісно ж, є вони і в меню кожного грузинсього ресторана. Втім, як правильно їсти цю страву – знають не всі.

Ранок у Великому Місті зібрав головні поради у цьому матеріалі. Читай і запам’ятовуй.

Ключове правило – хінкалі їдять виключно руками, тримаючи за хвостик.

Не варто проколювати хінкалі виделкою, інакше ароматний бульйон витече і страва втратить свій смак.

Алгоритм дій такий:

До речі, цю страву варто їсти дуже теплою (але не гарячою, щоб не отримати опік). Коли охолоне – смак буде вже не той.

Але якщо таке сталося – знавці рекомендують не розігрівати хінкалі в мікрохвильовці, а підсмажити їх на сковорідці.

Хвостики не їдять, вони призначені виключно для того, щоб тримати за них хінкалі.

Річ у тім, що вони складаються з щільного, погано провареного тіста, тож усередині залишаються майже сирими.

Це може нашкодити шлунку, тож краще просто залишити їх на тарілці

Отже, підсумуємо. Коли їси хінкалі, не варто:

Фото: Pexels

