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ICTV Ранок 04.10.2021 13:01
04.10.2021 13:01
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Руками чи виделкою? Як правильно їсти хінкалі

Руками чи виделкою? Як правильно їсти хінкалі

Хінкалі – одна з головних кулінарних візитівок Грузії. Без них неможливо уявити кухню цієї країни. Звісно ж, є вони і в меню кожного грузинсього ресторана. Втім, як правильно їсти  цю страву – знають не всі.

Ранок у Великому Місті зібрав головні поради у цьому матеріалі. Читай і запам’ятовуй.

Як правильно їсти хінкалі?

Ключове правило – хінкалі їдять виключно руками, тримаючи за хвостик.

Не варто проколювати хінкалі виделкою, інакше ароматний бульйон витече і страва втратить свій смак.

Алгоритм дій такий:

  • Береш хінкалі за хвостик
  • Надкушуєш і випиваєш бульйон
  • Доїдаєш весь хінкалі.

До речі, цю страву варто їсти дуже теплою (але не гарячою, щоб не отримати опік). Коли охолоне – смак буде вже не той.

Але якщо таке сталося – знавці рекомендують не розігрівати хінкалі в мікрохвильовці, а підсмажити їх на сковорідці.

Чи можна їсти хвостики від хінкалі?

Хвостики не їдять, вони призначені виключно для того, щоб тримати за них хінкалі.

Річ у тім, що вони складаються з щільного, погано провареного тіста, тож усередині залишаються майже сирими.

Це може нашкодити шлунку, тож краще просто залишити їх на тарілці

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Що не варто робити при поїданні хінкалі

Отже, підсумуємо. Коли їси хінкалі, не варто:

  • Різати їх ножем і виделкою
  • Виливати бульйон на тарілку
  • З’їдати хвостики
  • Їсти хінкалі з хлібом – адже це самостійна страва.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно тримати келих із вином.

Фото: Pexels

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Теги: корисні поради
04.10.2021 13:01



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