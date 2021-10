Модний манікюр на осінь 2021. Ідеї теплого та затишного дизайну

Модний манікюр на осінь 2021 – свіжі ідеї та тренди.

Стильний осінній манікюр здатен зробити твої луки яскравими, навіть якщо за вікном крапає сірий дощ. У цьому сезоні у тренді будуть глибокі кольори, незвичайні текстури та традиційні для цієї пори року принти.

Про головні тенденції детально розповідаємо в матеріалі. Дивись і надихайся!

Манікюр, що нагадує перепелине яйце, став одним із головних відкриттів нового сезону.

Дрібні чорні цяточки ідеально виглядають як на класичній нюдовій основі, так і на кольоровій базі.

Плюс такого нейл-арту не лише в оригінальності, але й у цілковитій універсальності. Адже він пасуватиме до будь-якого вбрання.

Вражаючі дизайни можна створити за допомогою звичайної фольги.

Цього сезону в тренді «космічний» нейл-арт у стилі кракелюр.

Аби його створити, майстер використовує шматочки фольги, які залишають відбитки-«тріщинки» на нігтях у хаотичному порядку.

Кожен раз манікюр у стилі кракелюр буде унікальним, адже повторити візерунок вдруге – неможливо.

Особливо стильно виглядає дизайн, виконаний лаком із модним сріблястим або золотистим переливом.

Матовий манікюр виглядає стримано, але водночас дорого та ефектно. І ми вважаємо, що це – ідеальний варіант на осінь.

Завдяки оксамитовій текстурі, в такому дизайні благородно виглядають навіть дуже яскраві відтінки.

Тож якщо душа прагне яскравості, можеш спокійно втілити це бажання у матовому манікюрі.

Вангуємо, що саме цей варіант осіннього нейл-арту стане для тебе улюбленим. Адже він ідеально доповнить як вечірню сукню, так і офісний костюм.

Та й достягнути матового ефекту дуже просто: достатньо покрити лак спеціальним топом.

Хочеш відчути себе роковою леді? Тоді зверни увагу на загадковий дизайн у стилі «чорна вуаль».

На вечірку можна доповнити такий манікюр яскравим макіяжем із червоною помадою.

А щоб не виглядати надто зухвало вдень, обмежся нюдовим мейкапом і мінімумом прикрас.

Цієї осені затишний принт-клітинка актуальний не лише в одязі, але й у манікюрі.

Теплий малюнок прикрасить твої пальчики і буде ідеально поєднуватися з пальто.

А щоб зробити свій аутфіт ще більш вишуканим, доповни манікюр у клітинку шарфом зі схожим принтом.

Жоден сезонний манікюр не обходиться без малюнків на темі цієї пори року.

Для осені це – яскраві парасольки, стиглs гарбузи, кольорові грибочки та мудрі сови. І звісно ж, осіннє листя – без нього нікуди.

Ти можеш як вибрати мінімалістичні зображення з осінніми мотивами, так і створити на нігтях справжні картини.

Фото: Unsplash

