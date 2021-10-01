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ICTV Ранок 01.10.2021 12:09
01.10.2021 12:09
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Вихідні в жовтні 2021: скільки будемо відпочивати на День захисника України

Вихідні в жовтні 2021: скільки будемо відпочивати на День захисника України

У жовтні 2021 на українців чекають довгі вихідні. Відпочивати будемо аж 4 дні поспіль. 

Додатковий вихідний українці матимуть у четвер, 14 жовтня. Також відповичатимуть і у п’ятницю, 15 числа, але цей день доведеться відпрацювати.

Таким чином, наступна після свят субота – 23 жовтня –буде робочою.

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Загалом для працівників із п’ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 11 вихідних днів.

Вихідними днями в жовтні 2021 будуть: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 30 і 31.

До речі, 14 жовтня відзначається одразу 3 свята: День захисника України, Покрова Пресвятої Богородиці та День українського козацтва.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на жовтень 2021.

Фото: Pexels

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Теги: вихідні дні
01.10.2021 12:09



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