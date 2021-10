Від них залежить майбутнє. Найсвітліші привітання з Днем учителя 2021

Привітання з Днем Учителя у віршах та прозі, смс-привітання і листівки.

День учителя, або ж День працівників освіти, в Україні відзначають у першу неділю жовтня. У 2021 році свято приходиться на 3 жовтня.

Не забудь засипати своїх улюблених вчителів приємними словами у цей день — вони цього заслуговують!

Щиро вітаємо Вас з професійним святом! Висловлюємо Вам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей і рідного краю. Ваші серця завжди наповнені співчуттям, добротою і милою приємністю. Цими чудовими якостями Ви щедро ділитесь з дітьми. Вам вірять, Вас люблять і шанують. Ви здійснюєте зв’язок часів, продовжуючись у своїх учнях.

***

Кожен проведений вами урок — це маленьке життя, завжди цікаве та пізнавальне, яке проходить на одному диханні. І в цей золотий осінній день ми вам бажаємо завжди залишатися на тій педагогічної вершині, якої ви досягли, і вище якої не буває. Нехай вас цінують не тільки вдячні учні, а й керівництво.

***

Професія вчителя — одна з найблагородніших і найважливіших, які існують на землі. Вам доводиться щодня виконувати важку роботу, допомагаючи дітям не тільки вбирати нову інформацію, а й формуватися як особистостям. Своєю мудрістю та вмінням знайти підхід до кожного ви трансформуєте наше суспільство, а значить — і наше майбутнє. Спасибі, за вашу колосальну працю. Ви — справжній приклад для наслідування!

***

День вчителя — свято гіних, сильних, мудрих та відважних людей. Вчитель — це не просто складна та важлива професія, це справжня місія. Бо саме вчителі роблять нашу країну сучасною, сильною та розвиненою, а українців — гідними, розумними, навченими, людяними. Дякую вам за вашу чесну, несамовиту працю, за цей неймовірний вклад, за все, що ви робите день за днем. Із Днем учителя!

***

Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя. Бажаю впевненості та бадьорості, здоров’я та натхнення, поваги та любові, вдачі та успіху. Нехай кожен день буде добрим та веселим, цікавим та яскравим, нехай кожен учень радує Вас своїми досягненнями, нехай кожна близька людина дарує Вам гармонію та щастя.

Хай радість приносить кожний дзвінок,

Що кличе у затишний клас на урок.

Хай в серці гордість за учнів бринить,

Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!

Натхнення безмежного Вам у цій справі,

Хай будні робочі будуть яскраві.

Здоров’я міцного та мрій розмаїття,

Діяльність хай Ваша триває століття!

***

Тим, хто пізнати добро допоміг,

Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,

Тим, хто нам крила дарує щодня,

Тим, хто відкрив нам жагу пізнання

Тим, чия праця важка, непроста,

Тим, чиє слово добром пророста,

Тим, хто відкрив нам науки світання

Наші святкові і щирі вітання!

***

Спасибі вам, учителі,

Що йдем сміливо по Землі,

Що знаєм все про океани,

І чули навіть про лимани…

За Трою і за Карфаген,

За бензохлоропропілен,

За НЕ і НІ, за двічі два,

За ваші теплії слова.

За всі знання, що дали нам,

За це ми ДЯКУЄМО Вам!

***

Тихо вечір догорає,

Сплять у синяві зірки,

Наша вчителька читає

Твори учнів від руки.

Все навколо постихало,

Другий сон пливе кругом,

І лиш вчитель англомовний

Щось схилився над столом.

Перші півні заспівали

Вже світанок жевріти став,

А учитель наш, філолог,

Ще і досі не лягав.

Так, важка ваша праця,

Але й прекрасна в той же час,

Та знаєм — все здійснити вдасться,

Низький уклін Вам всім від нас.

***

Учителю! Пораднику і друже!

Ви вибрали дорогу непросту.

Ми Вам сьогодні дякуємо дуже

За Вашу працю вчительську святу!

Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а в усіх Ваших починаннях будуть супутниками успіх і удача!

***

Я вітаю вчителів

З днем таким святковим!

Щастя буде хай у вас

Двістівідсотковим!

***

Якщо вчителя всі люблять – це показник того, що він просто золотий! З днем вчителя!

***

Фото: Unsplash, Pexels

