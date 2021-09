Хочу одягатись як у кіно: найстильніші героїні кіно та серіалів

Кожна жінка хоче мати привабливий вигляд та красиво одягатися. Вони слідкують за модними тенденціями та стараються нічого не пропустити.

На формування стилю одягу також може вплинути кіноіндустрія. Багатьох жінок на модні образи надихають героїні різних фільмів.

Тож Ранок у Великому Місті підготував список героїнь фільмів та серіалів, стильні образи яких можна запозичити собі у гардероб.

Цей серіал розповідає нам про роботу юридичної фірми, зокрема, як юнак без освіти стає провідним юристом знаменитої та дорогої компанії «Пірсон & Гардман».

Джессіка Пірсон, як можна зрозуміти за назвою фірми, не остання людина в цій компанії. Вона завжди має бути на висоті та піклуватися про свій імідж.

Такому різномаїттю ділових костюмів можна тільки позаздрити. Радимо звернути увагу на стиль цієї героїні, адже вона вміє бути елегантною та жіночною у будь-яких обставинах.

За сюжетом фільму, жінка живе більше ста років, вона циклічно змінює ім’я, зовнішній вигляд та переїздить до іншого міста, аби приховати свій секрет.

Ніжні жіночні наряди, які підкреслюють її тонку натуру.

Якщо ти хочеш додати більше «романтики» у свій гардероб, то обов’язково переглянь цей фільм.

Мама двох дітей, яка завжди любить поговорити. Вона має не великі статки, але намагається виглядати не гірше багатих сусідів.

Мадлен працює в театрі, тож має завжди виглядати як нова монета.

Вона комбінує речі між собою та створює нові образи. Тож в цієї героїні можна повчитися як «викрутитися» з такої ситуації.

Коли на екрани вийшов цей серіал, він відразу став улюбленцем мільйонів, а жінки по всьому світу хотіли мати такий самий великий та модний гардероб як у Керрі.

Головна модниця серіалу кожного разу вражала своїми образами.

Можливо зараз її речі тобі здаються не сучасними, то пам’ятай, що мода циклічна.

Ще одна модниця з Нью-Йорку.

«Диктатор хорошого смаку» так головну героїню називають у серіалі.

Її мама провідна дизайнерка, яка відома на весь світ. Блер майже виросла у модному домі та на показах мод, тож стиль у неї в крові.

А які сукні вона носила на вечірки, просто голова обертом.

Її образи точно можна запозичити у свій гардероб, крім цього, у серіалі можна знайти ідеальну сукню на випускний.

Елізабет – лобістка.

Вона ділова жінка, завжди у центрі уваги. Елізабет завжди у строгих ділових костюмах, які підкреслюють її високе положення в суспільстві та владу.

Якщо хочеш приміряти образ бізнес-леді, то за приклад можеш взяти цю героїню.

Цей серіал став одним з найпопулярніших серіалів 2020 року та приніс шалену популярність актрисі Ані Тейлор-Джой.

Її героїня молода, амбітна та надзвичайно талановита. Бет грає в шахи краще за всіх.

Але до всесвітнього успіху, її історія мала трагічний початок.

Дівчинку взяли з притулку, звісно, що вона не мала гарних модних речей, а родина, яка її прийняла до себе, також не мала великих статків.

Коли Бет пішла до школи з неї глузували через її зовнішній вигляд, тож першим ділом, коли вона почала заробляти грою в шахи, вона почала купувати дорогий модний одяг.

Головна героїня виявилася завзятою модницею, незважаючи на те, що події серіалу відбуваються у 1950-60-х роках, її образи зі светрами хочеться носити і зараз.

Радимо подивиться цей серіал, щоб зібрати гардероб на холодну осінь та зиму.

Цей список не міг обійтися без Рейчел. Її образи відтворюють і сьогодні, а її зачіска надихнула тисячі глядачів по всьому світу зробити таку ж саму стрижку.

Топи, спідниці, сукні, костюми – скільки гарних поєднань подарувала нам Рейчел, за це ми їй дякуємо.

Пропонуємо тобі оцінити модні образи головних героїнь.

Нагадаємо, що у рубриці «Блоги» у нас є колонка про стиль і недавно ми розповідли про літню багатошаровість: що носити, коли холодно.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.