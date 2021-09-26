Слова допомоги. Як підтримати важкохвору людину

Які знайти слова для підтримки людини, яка важко хворіє.
Тяжка хвороба — переломний момент не тільки для хворого, але й для його близьких.
Окрім поганого самопочуття, у людини може виникнути бажання не бути тягарем для інших, тому закривається у собі.
Ранкок у Великому Місті підкаже, як знайти слова, які дадуть відчути, що людина не залишилась на одинці з проблемою.
Будь поруч
Тут важливо знайти тонку межу між “бути поруч” і “надмірна опіка”.
Хворий оцінить турботу і підтримку.
Але якщо немає змоги фізично бути присутнім біля людини — звони чи пиши.
Роби те, що у твоїх силах.
Поважай почуття
Делікатно стався до почуттів людини.
В деяких випадках такі слова можуть зіграти злий жарт.
Наприклад, людині хочеться побути слабою чи жалощів, а ти такий: “Все буде класно. Ти сильна.”
Зважай на інтонацію, емоцію хворого і відповідно до ситуації підбирай слова.
Якщо не знаходиш, що сказати — повідом про це.
“Я не розумію твої почуття повністю, але хочу зрозуміти/допомогти”
Люди не телепати. Тільки у розмові можна вирішити проблему.
Запитай, чи хоче щось
Найчастіше хворий з вічиливості відмовиться, але матиме на увазі, що ти готовий допомогти.
Сюди ж можна віднести очевидне питання:
“Можливо, хочеш поговорити”
Скористатись пропозицією чи ні — особиста справа кожного.
Але у хворого буде можливість виговоритись та бути почутими.
А це теж підтримка.Також по темі: Емоційне вигорання і як з ним боротись – поради психолога Де брати позитивні емоції: поради психотерапевта Чому не варто соромитися ходити до психолога?
Слова фізично не лікують, але можуть надати колосальну допомогу психологічно.
Тому, коли хочете держати людину за руку під час складного періоду, особисто для себе пам’ятайте: “Не ображайся. Не стався як до хворого. Давай більше позитивних емоцій!.
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