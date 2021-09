Календар стрижок на жовтень 2021: сприятливі та несприятливі дні

Якщо мінлива осіння погода пробудила у тобі різке бажання змінити зачіску, то перед записом у салон, зазирни у наш календар.

У різні фази Місяця відвідування перукаря можуть нашкодити або принести користь волоссю.

Читай і зберігай, аби результат тебе тішив ще не один місяць.

2 жовтня: Відмінний час для оновлення зачіски. Волосся буде м’яким, шовковистим і доглянутим. Якщо у твої плани входить кардинальна зміна зовнішності, то зараз саме час зробити це.

3 жовтня: Дуже сприятливий день для стрижки. Похід до перукаря, напевно, приверне у ваше життя багато радості і приємних хвилювань.

4 жовтня: Відвідування стиліста зробить вас набагато привабливішим(-ою) в очах людей навколо. А це неодмінно відіб’ється, як на роботі, так і в особистому житті.

10 жовтня: Зміна зачіски допоможе реалізуватися у всіх починаннях, буде сприяти успіху в робочих справах, стосунках з колегами і близькими людьми. Але на стан волосся помітно не вплине.

11 жовтня: Похід до перукарні в цей день може стати відправним пунктом для змін життя на краще. Стрижка позитивно вплине на особистісне та професійне зростання.

12 жовтня: Сприятливий день для стрижки волосся, а також зміни зачіски. Волосся буде швидко рости та зміцнюватись по всій довжині.

13 жовтня: Гарний час для найбожевільніших експериментів.

14 жовтня: Зміна іміджу у цей день допоможе привернути у своє життя успіх та здоров’я. Ріст волосся помітно прискориться.

17 жовтня: Сприятливий день для візиту до перукаря. За допомогою нової стрижки можна збільшити проникливість розуму і силу інтуїції.

19 жовтня: Вдалий день для зміни іміджу — стрижка поліпшить самопочуття, освіжить зовнішній вигляд і приверне успіх до вашої персони.

20 жовтня: Стрижка протягом цієї доби сприятливо позначиться на фінансовому становищі, викличе хороше ставлення начальства і просування по кар’єрних сходах.

25 жовтня: Будь-які маніпуляції з волоссям будуть привертати довголіття і допоможуть у коротші терміни вилікувати наявні хвороби.

29 жовтня: Хороший час для поновлення зачіски. Волосся буде м’яким, шовковистим і доглянутими. Якщо у ваші плани входить кардинальна зміна зовнішності, то зараз саме час зробити це.

Усі інші дні жовтня, яких у переліку сприятливих та несприятливих дат немає, є нейтральними для походу в салон краси.

Фото: Pexels

