Як робити масаж обличчя так, щоб виглядати як зірка

Жінки завжди приділяють увагу красі та здоров’ю, а ще краще коли ці два аспекти пов’язані між собою та працюють в одному комплексі.

Серед процедур, які чудово діють на ці складові, потрібно виділити масаж обличчя, адже він стимулює низку певних процесів. Ранок у Великому Місті зібрав поради як правильно робити масаж обличчя.

Для того, щоб правильно і якісно зробити масаж обличчя, потрібно підготувати шкіру до процедури: перевірити на чутливість, очистити від макіяжу та бруду, розпарити теплою водою та зволожити.

Після цього можна приступити до роботи.

Фейсбілдінг або йога для обличчя – один зі способів надовго зберегти тонус і пружність шкіри завдяки активновному тренуванню м’язів обличчя.

Усі масажні рухи на обличчі потрібно робити від його середини. Кожну вправу повторювати 3-5 разів.

1. Легкими натисками пальців проходимо від підборіддя до вух.

2. Проходимо від губ до середини вух.

3. Повертаємось до підборіддя і від нього проходимо пальцями уверх до крил носа.

4. Рухайся за допомогою легким і повільних натисків від носа до скронь і від перенісся до кінців брів.

5. Обкресли пальцями контур брів і дійди до коренів волосся.

Досить популярним також є антивіковий масаж. Він зменшує та розгладжує зморшки.

Подушечками пальців потрібно 3-5 разів повторювати повільним прогладжуванням масажні рухи у такому напрямі:

1. Від центру лоба до скронь.

2. Навколо очей — від внутрішнього контура до зовнішнього.

3. По переніссю вгору.

4. По контуру брів від перенісся.

5. Навколо носа від низу до верху.

6. Навколо рота і від куточків губ до вух.

7. Від підборіддя до вух.

8. Від краю щелепи до лінії волосся.

9. Від шиї до ключиць.

Масаж обличчя є популярним засобом омолодження і серед зірок. Ніколь Кідман є прихильницею такої процедури.

Українські зірки також не нехтують таким способом догляду за собою. Серед них Оля Полякова, Ольга Сумська та Олексій Суханов.

Ольга, як і більшість знаменитостей, все більше уваги приділяє не тільки обличчу, але і шиї і рукам.

– грибкові захворювання на шкірі (масаж розносить бактерії по всій шкірі);

– серцево-судинні захворювання (прискорюючи кровообіг, може нашкодити серцево-судинній системі);

– акне та висипання (сприятиме розвитку нових бактерій);

– підвищений тиск (прискорює кров та підвищує тиск).

Зараз створено багато масок, масажерів та роллерів, за допомогою яких масаж буде швидшим, а стан шкіри ще кращим.

Тому якщо є змога, то неодмінно скористайтеся нею та відчуйте чудовий результат.

Нагаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав про масаж стоп: чому це корисно і де шукати біоактивні точки.

Фото Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.