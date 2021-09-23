Як робити масаж обличчя так, щоб виглядати як зірка

Жінки завжди приділяють увагу красі та здоров’ю, а ще краще коли ці два аспекти пов’язані між собою та працюють в одному комплексі.

Серед процедур, які чудово діють на ці складові, потрібно виділити масаж обличчя, адже він стимулює низку певних процесів. Ранок у Великому Місті зібрав поради як правильно робити масаж обличчя.

Масаж покращує кровообіг обличчя, завдяки цьому робить його колір свіжішим, зменшує зморшки, прибирає друге підборіддя, нормалізує роботу сальних залоз, зникають набряки, темні кола під очима та сліди від акне, очищує шкіру від мертвих клітин.

Для того, щоб правильно і якісно зробити масаж обличчя, потрібно підготувати шкіру до процедури: перевірити на чутливість, очистити від макіяжу та бруду, розпарити теплою водою та зволожити.

Після цього можна приступити до роботи.

Фейсбілдінг

Фейсбілдінг або йога для обличчя – один зі способів надовго зберегти тонус і пружність шкіри завдяки активновному тренуванню м’язів обличчя.

Усі масажні рухи на обличчі потрібно робити від його середини. Кожну вправу повторювати 3-5 разів.

1. Легкими натисками пальців проходимо від підборіддя до вух.

2. Проходимо від губ до середини вух.

3. Повертаємось до підборіддя і від нього проходимо пальцями уверх до крил носа.

4. Рухайся за допомогою легким і повільних натисків від носа до скронь і від перенісся до кінців брів.

5. Обкресли пальцями контур брів і дійди до коренів волосся.

Антивіковий масаж

Досить популярним також є антивіковий масаж. Він зменшує та розгладжує зморшки.

Подушечками пальців потрібно 3-5 разів повторювати повільним прогладжуванням масажні рухи у такому напрямі:

1. Від центру лоба до скронь.

2. Навколо очей — від внутрішнього контура до зовнішнього.

3. По переніссю вгору.

4. По контуру брів від перенісся.

5. Навколо носа від низу до верху.

6. Навколо рота і від куточків губ до вух.

7. Від підборіддя до вух.

8. Від краю щелепи до лінії волосся.

9. Від шиї до ключиць.

Масаж обличчя є популярним засобом омолодження і серед зірок. Ніколь Кідман є прихильницею такої процедури.

Я ходжу на масаж обличчя. У різних містах у мене є масажисти, з якими у мене чудові стосунки, і до яких я можу звернутися у будь-який момент. – ділиться Ніколь.

Українські зірки також не нехтують таким способом догляду за собою. Серед них Оля Полякова, Ольга Сумська та Олексій Суханов.

Ольга віддає перевагу масажу обличчя в комплекті з легкими пілінгами і масками, які насичують шкіру вологою і поживними речовинами, – повідомляє косметолог Ольги Сумської.

Ольга, як і більшість знаменитостей, все більше уваги приділяє не тільки обличчу, але і шиї і рукам.

Масаж обличчя покращує стан шкіри, але є певні протипоказання, які забороняють його робити, а саме:

– грибкові захворювання на шкірі (масаж розносить бактерії по всій шкірі);

– серцево-судинні захворювання (прискорюючи кровообіг, може нашкодити серцево-судинній системі);

– акне та висипання (сприятиме розвитку нових бактерій);

– підвищений тиск (прискорює кров та підвищує тиск).

Зараз створено багато масок, масажерів та роллерів, за допомогою яких масаж буде швидшим, а стан шкіри ще кращим.

Тому якщо є змога, то неодмінно скористайтеся нею та відчуйте чудовий результат.

Нагаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав про масаж стоп: чому це корисно і де шукати біоактивні точки.

Фото Pixabay

Анастасія Заяц

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