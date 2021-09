Як правильно сушити волосся феном: 10 б’юті-секретів

Сушити волосся феном, і при цьому зберегти його здоровим та блискучим – цілком реально. Головне – дотримуватись цих порад.

Після миття твої локони особливо вразливі.

Шампуні піднімають лусочки волосся, через це воно стає зручною мішенню для агресивного впливу гарячого повітря, металу та інших подразників.

У результаті – може стати ламким і тьмяним.

Як не пересушувати й не перепалювати шевелюру? Зараз усе розповімо.

Не варто починати сушку одразу, як виходиш із душу.

Краще замотай його рушником і походи так хвилин 15. За цей час зайва рідина вбереться у тканину – і волосся не доведеться сушити довго.

Відмовся від інтенсивного тертя волосся рушником: так ти його можеш пошкодити. Просто зроби «чалму» і трішки походи з нею по квартирі.

Не забувай щоразу користуватися термозахисним спреєм. Він утворює захисний шар навколо волосинок і завдяки цьому захищає їх від пошкоджень.

Відстань від насадки фену до твоїх локонів має бути мінімум 20 сантиметрів (більше – краще).

Намагайся якомога рідше використовувати найгарячіший режим.

Температура повинна бути комфортною для твоєї руки – повітря не має обпікати шкіру.

Бажано, щоб у фені потужність повітря і температура регулювалися окремо. Це допоможе тобі власноруч підібрати оптимальну комбінацію.

Насадка-концентратор – річ більш ніж необхідна.

Вона дозволяє спрямувати потік повітря саме туди, де він найбільше треба.

Наприклад, ретельно просушити корені волосся і водночас не пересушувати кінчики.

Також без цієї насадки майже неможливо зробити акуратну укладку – волосся просто розлітатиметься в усі боки.

Щоб прядки були гладенькими та блискучими, сушити їх треба лише в одному напрямку – від коренів до кінчиків.

Це дозволяє закрити «лусочки» волосся та зберегти вологу всередині.

Якщо ж цим правилом нехтувати, локони стануть занадто пухнастими та швидко втратять еластичність.

У жодному разі не користуйся гребінцем з металевими зубчиками. Річ у тім, що метал швидко нагрівається – і пошкоджує локони.

У тебе саме такий? Обов’язково заміни його на дерев’яний чи пластиковий. Або використовуй браш із натуральної щетини.

Залиш кінчики трішки вологими – вони тобі за це подякують тим, що не будуть сіктися.

Наприкінці сушки обдай волосся холодним повітрям (на фені є спеціальна кнопка). Це допоможе закріпити укладку та зробити волосся більш пружним.

