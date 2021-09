Власний стиль та ідеальна шкіра: секрети краси Меган Фокс

Секрети краси та стрункості від Меган Фокс. Акторка – одна з небагатьох, хто не соромиться того факту, що її краса – продукт роботи хірургів.

Але чи все так просто?

Ранок у Великому Місті зібрав для вас 5 секретів Меган Фокс, які допомагають їй мати бездоганний вигляд.

Голлівудська зірка не змушує себе сидіти на жорстких дієтах. Меган повноцінно харчується 5 разів на день.

До її раціону входять фрукти, овочі, риба, нежирне м’ясо. Полюбляє красуня горіхи та ягоди. Полуниця та чорниця присутні у раціоні акторки ледь не щодня.

Згідно з дослідженнями, полуниця має антиоксидантну, протизапальну, нейропротекторну дію. Чорниця ж поліпшує роботу травної системи та добре впливає на стан печінки.

Окрім того, із секретів краси Меган варто виділити звичайнісіньку воду, що зволожує шкіру, а також добре виводить токсини.

Хронічні безсоння шкодять імунній системі, викликають постійну втому, впливають на пам’ять, концентрацію, а також обмін речовин. Загалом, вони точно не є корисними для нашого зовнішнього вигляду.

Меган Фокс акцентує на тому, що сон та гарний відпочинок – це те, що треба людині ХХІ століття. Оскільки, добре виспавшись, можна зберегти шкіру свіжою та бездоганною.

А про темні кола та набряки навколо очей взагалі варто забути.

До слова, американська акторка та фотомодель приділяє багато часу догляду за своїми очима, якими її наділила природа.

Акторка безперервно турбується про стан власної шкіри.

Ранок Меган починається з очищення обличчя, цю ж процедуру вона повторює ввечері. У неї завжди знайдеться кілька бальзамів для рук та обличчя.

Сонцезахисні креми Фокс просто ненавидить. Використовує їх для захисту шкіри обличчя лише в окремих випадках.

Після душу акторка наносить олію з виноградних кісточок на шкіру. Саме ця процедура надає їй пружності.

Для осяяного кольору обличчя, а також блиску волосся Фокс п’є щодня риб’ячий жир.

Заняття спортом присутні у житті акторки завжди.

Займається красуня за порадами фітнес-тренера Харлі Пастернака. Худою та сексуальною акторка є завдяки щоденним 45-хвилинним тренуванням на кожну групу м’язів.

Лише регулярна праця над собою та своїм тілом приведе до відмінного результату.

Голлівудська зірка розробила унікальний образ для себе. Одним із головних секретів Меган є мантра «Less is More», яка у перекладі означає «Менше – це більше».

Акторка щиро вірить, що мінімальний макіяж, проста, але ефектна зачіска, можуть зробити тебе неймовірно гарною.

Красуня закликає вірити в «розумний макіяж». Глянцеві рожеві губи – найбільш пишні. Фокс не визнає екзотичних кольорів помади.

Щодо кольору помади, то він точно не має бути ідентичним до кольору сукні.

Довге волосся, відсутність тіней для повік та ідеальна шкіра – ось головна атрибутика краси акторки Меган Фокс.

Фото: IMDB

