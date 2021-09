Цілющі горошини. Корисні властивості чорного перцю

Чорний перець – популярна спеція, лікувальні властивості якої відомі людям ще з давнини.

Багатий смак та аромат, цінні корисні речовини та довгий термін придатності зробили перець однією з найулюбленіших приправ по всьому світу.

Ці цілющі горошини активно використовують і в кулінарії, і в косметології, і в народній медицині.

Чорний перець має виражений протизапальний ефект і активно бореться з застудою.

До його складу входить цінна речовина піперин, яка очищує верхні дихальні шляхи, чинить відхаркувальну дію та активно вбиває інфекцію.

Завдяки цьому застуда проходить легше та відступає швидше.

Звісно ж, препаратів, прописаних лікарем, перець аж ніяк не замінить. Він рекомендований для профілактики та в якості додаткового засобу лікування.

Ця популярна спеція позитивно впливає і на здоров’я кишечника. Зокрема, вбиває патогенні бактерії та сприяє розвитку корисних.

Це допомагає не лише позбутися діареї та метеоризму, але й загалом покращити імунітет та здатність організму протистояти вірусам.

Чорний перчик допомагає збільшити кількість кисню, що потрапляє до мозку.

Завдяки цьому, покращується працездатність, пам’ять та швидкість реакції.

Регулярне вживання перцю йде на користь навіть людям, що мають хвороби Паркінсона та Альцгеймера.

Речовина піперин не лише зміцнює імунітет, але й сприяє схудненню.

При регулярному вживанні вона починає спалювати жир і блокує утворення нових жирових клітин в організмі.

А ще чорний перець допомагає виводити токсини та шлаки, що сприяє нормалізаціє обміну речовин та швидшому схудненню.

Тож якщо хочеш позбутися пари-трійки кілограмів – не забувай додавати перчинки до своїх страв.

Чорний перець активно використовують і в косметології. Зокрема, від лупи та випадіння волосся.

Він активізує кровообіг волосистої частини голови та зміцнює структуру твоїх локонів.

Рецепт домашньої маски з перцем – простий. Змішай мелену спецію з лимонною олією та водою. Трохи помасажуй та ретельно змий.

Чорний перець варто обережно вживати людям, хто має такі проблеми:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості куркуми.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.