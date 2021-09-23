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ICTV Ранок 23.09.2021 08:58
23.09.2021 08:58
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Елегантний відхід від мінімалізму. Модні аксесуари на осінь 2021

Елегантний відхід від мінімалізму. Модні аксесуари на осінь 2021

Які прикраси будуть у тренді восени 2021? Добірка модних аксесуарів із фото.

Аксесуари є важливим та незамінним елементом будь-якого образу.

Але які саме прикраси обрати цієї осені, щоб виглядати максимально доречно та стильно?

Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші варіанти.

Модні аксесуари на осінь 2021

Шовкові хустинки

Ніжні, лаконічні і віднедавна мега стильні шовкові хустинки — мастхев цієї осені.

Вони стануть у нагоді кожній красуні.

Дизайнери пропонують не лише використовувати цей аксесуар у якості головного убору, а й замінити ним класичний шарф.

Високі рукавички

У нас хороші новини для тих, хто давно мріє відчути себе першою леді.

Високі шкіряні рукавички — один із найгарячіших трендів цієї осені.

Такий стильний аксесуар точно подарує елегантність кожному образу.

Тепер на роботу тільки, як до Білого дому.

Масивні окуляри

Хто сказав, що сонцезахисні окуляри лише для літа?

Восени 2021 модницям без них не обійтися!

Особливо актауальними будуть масивні моделі.

Вони і гламуру додадуть, і сонячну погоду, якщо пощастить, притягнуть.

Фешн-ремені

У новому сезоні ремені будуть надзвичайно акутальними.

Щоправда, найбільшою популярністю користуватимуться моделі із невичайним декором.

Тому, якщо хочеш бути справжнім фешн-експертом, не уникай експерементів.

Не мінімалістичні прикраси

Ну хто ж із нас відмовиться від приркрас?

Цієї осені мінімалізм відходить на другий план.

А його скромне місце займає розкішна біжутерія найрізноманітніших форм та розмірів і така популярна цього сезону бахрома.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осінь 2021.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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Теги: мода, модні тренди, модні тренди осені
23.09.2021 08:58



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