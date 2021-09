Защебетати солов’їною: мобільні додатки для вивчення української мови

ТОП-5 платформ для вивчення української мови.

Мовне питання — одне з найбільш гострих та суперечливих у нашій державі.

І хоч ми не будемо сьогодні говорити про політику, мусимо зазначити: знати рідну мову — так само престижно, як і вивчати іноземну.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив поділитися мобільними додатками для вивчення солов’їної.

Цікаво буде всім — і іноземцям, і російськомовним громадянам, і тим, хто спілкується українською з народження!

Мобільний додаток проєкту “Мова. ДНК нації” у розважальній формі допомагає вивчати правила та особливості української.

Бажаєш підтягнути фразеологізми та збагатити свій словниковий запас синонімами? І це просто!

Головний герой гри Лепетун постійно відкриватиме для себе щось нове.

Проєкт, створений “українцями для українців” — відмінна можливість збагатити знання з рідної мови та культури.

Матеріали подано у вигляді системи карток.

Кожного дня користувач отримує для запам’ятовування три нових слова у супроводі пояснень, ілюстрацій та цікавих фактів чи цитат.

Повір, вже зовсім скоро твоєму словниковому запасу позаздрить кожен філолог!

Ну, що ж це ми лише для себе і для себе?

Мова в нас настільки красива, що й не ділитися нею — гріх!

Тож, сміливо ділись із своїми іноземними друзями цією новиною — хай не пропускають ще однієї можливості для загального розвитку.

Українці завжди раді туристам.

Особливо гостинні розробники додатку “Simply learn Ukrainian”.

Для того, щоб опанувати більше – доведеться заплатити.

Втім, базової кількості безкоштовних слів і фраз буде достатньо, аби дати собі раду в Україні.

Це не мобільний додаток, а онлайн-платформа, яку ми не могли залишити поза увагою.

Є-мова – це проєкт громадської організації “Український світ”, яка має на меті створити українськомовний культурний простір.

Це добре відомі “Безкоштовні курси української мови”, що залучають до навчання найкращих філологів країни та мають напрацьовані дієві методи викладання української російськомовним.

Сприймай це, як знак долі й поспіши вивчати рідну мову.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП-5 додатків, які полегшать життя школярам.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.