Модний манікюр на осінь 2021. Ідеї теплого та затишного дизайну

Модний манікюр на осінь 2021 – свіжі ідеї та тренди.

Стильний осінній манікюр здатен зробити твої луки яскравими, навіть якщо за вікном крапає сірий дощ. У цьому сезоні у тренді будуть глибокі кольори, незвичайні текстури та традиційні для цієї пори року принти.

Про головні тенденції детально розповідаємо в матеріалі. Дивись і надихайся!

Модний манікюр на осінь 2021

Манікюр Перепелине яйце

Манікюр, що нагадує перепелине яйце, став одним із головних відкриттів нового сезону.

Дрібні чорні цяточки ідеально виглядають як на класичній нюдовій основі, так і на кольоровій базі.

Плюс такого нейл-арту не лише в оригінальності, але й у цілковитій універсальності. Адже він пасуватиме до будь-якого вбрання.

Кракелюр фольгою

Вражаючі дизайни можна створити за допомогою звичайної фольги.

Цього сезону в тренді «космічний» нейл-арт у стилі кракелюр.

Аби його створити, майстер використовує шматочки фольги, які залишають відбитки-«тріщинки» на нігтях у хаотичному порядку.

Кожен раз манікюр у стилі кракелюр буде унікальним, адже повторити візерунок вдруге – неможливо.

Особливо стильно виглядає дизайн, виконаний лаком із модним сріблястим або золотистим переливом.

Осінній матовий манікюр

Матовий манікюр виглядає стримано, але водночас дорого та ефектно. І ми вважаємо, що це – ідеальний варіант на осінь.

Завдяки оксамитовій текстурі, в такому дизайні благородно виглядають навіть дуже яскраві відтінки.

Тож якщо душа прагне яскравості, можеш спокійно втілити це бажання у матовому манікюрі.

Вангуємо, що саме цей варіант осіннього нейл-арту стане для тебе улюбленим. Адже він ідеально доповнить як вечірню сукню, так і офісний костюм.

Та й достягнути матового ефекту дуже просто: достатньо покрити лак спеціальним топом.

Манікюр Чорна вуаль

Хочеш відчути себе роковою леді? Тоді зверни увагу на загадковий дизайн у стилі «чорна вуаль».

На вечірку можна доповнити такий манікюр яскравим макіяжем із червоною помадою.

А щоб не виглядати надто зухвало вдень, обмежся нюдовим мейкапом і мінімумом прикрас.

Осінній манікюр у клітинку

Цієї осені затишний принт-клітинка актуальний не лише в одязі, але й у манікюрі.

Теплий малюнок прикрасить твої пальчики і буде ідеально поєднуватися з пальто.

А щоб зробити свій аутфіт ще більш вишуканим, доповни манікюр у клітинку шарфом зі схожим принтом.

Манікюр з осінніми малюнками

Жоден сезонний манікюр не обходиться без малюнків на темі цієї пори року.

Для осені це – яскраві парасольки, стиглs гарбузи, кольорові грибочки та мудрі сови. І звісно ж, осіннє листя – без нього нікуди.

Ти можеш як вибрати мінімалістичні зображення з осінніми мотивами, так і створити на нігтях справжні картини.

Модні кольори манікюру на осінь 2021

Золотий

Оранжевий

Оливковий

Синій

Бордовий

Нагадаємо, раніше ми публікували ідеї модного манікюру на короткі нігті.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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