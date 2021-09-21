Цілющий часник: чому його варто їсти щодня

Ще у Стародавньому Єгипті часник входив до раціону будівельників, адже вважалося, що він надає сил. Які ще корисні властивості часнику відкрили з тих часів, читай уже зараз.

Ранок у Великому Місті знає, чим тебе здивувати. Тому підготував корисний матеріал. Можливо, після нього ти введеш і у свій раціон часник.

Корисні властивості часнику

Часник – це трав’яниста рослина, яка належить до сімейства цибулевих. У ній містяться сірчані сполуки, які запобігають утворенню тромбів.

Тобто часник або засоби на його основі рекомендують для розрідження крові.

Свіжий часник значно корисніший, ніж зварений, підсмажений чи спечений, адже лише у своєму природньому стані він зберігає всі корисні властивості та вітаміни.

Отож, якими корисними властивостями володіє часник:

Він корисний для серцево-судинної системи

Зміцнює імунінітет

Сприяє кровообігу

Очищує кров від токсинів

Діє як протизапальний засіб. Допомагає зменшити біль

Стимулює мозкову активність

Зменшує ризик появи ракових захворювань

Пришвидшує процес травлення

Щоб часник приносив лише користь, достатньо з’їдати на день кілька зубчиків. Та якщо у тебе є певні проблеми зі шлунком, то з ним краще буде обережним. Не варто надто захоплюватись.

Тепер ти знаєш усе про корисні властивості часнику. Бери їх до уваги і додавай цю диво-рослину до свого щоденного раціону, щоб твій імунітет був стійкішим до різних вірусів.

Нагадаємо, раніше ми показували, як швидко почавити часник – лайфхаки.

Фото: Unsplash

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