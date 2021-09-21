Привітання з Днем ангела Марії: проза, вірші та картинки

19 лютого Марії святкують День ангела. Ранок у Великому Місті зібрав з цієї нагоди найкращі привітання у прозі, віршах та листівки. Шукай їх нижче.
Окрім того, День ангела Марії святкують ще й 8 січня, 25 лютого, 14 квітня, 20 та 22 червня, 4 та 28 серпня, 21 вересня, 14 жовтня та 4 грудня.
Привітання з Днем ангела Марії у прозі
Вітаю з Днем ангела. Нехай ангел просвічує Вас на всяк час. Оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.
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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх твоїх справах: домашніх і робочих. Щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб завжди супроводжували успіх і процвітання.
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Маріє, вітаю тебе зі святом! Хочу подарувати тобі світлі побажання. Нехай тебе оточують тільки добрі люди, хай доля завжди підносить лише приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові.
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Люба, Маріє! Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці. Хай піклується про твоїх близьких і слідує за тобою, де б ти не була.
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У День ангела хочу побажати тобі від щирого серця: міцного здоров’я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого фарту, неосяжного щастя та нестримного натхнення. Нехай кожен день буде насиченим, цікавим та щасливим.
Привітання з Днем ангела Марії у віршах
Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай у вазу ставить хтось завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання.
***
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв’я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя, мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
***
Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
У день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають зі всіх сторін,
З Днем ангела Марії найкращі привітання!
Короткі смс-привітання з Днем ангела Марії
Марія – чудесне ім’я, у ньому душевність і тепло. Тож у цей день, дорога, бажаю тобі бути щасливою все життя.
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Нехай День ангела Марії принесе тобі удачу. Бажаю, щоб життя стало щасливішим з цього дня й надалі.
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З Днем ангела вітаю я тебе! Бажаю море щастя та любові. Хай милий ангел береже тебе повік від всіх напастей, труднощів і горя.
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Вітаю з Днем ангела. Нехай твій ангел супроводжує тебе завжди, оберігає від усього злого та заохочує на добрі справи.
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Щиро вітаю тебе з Днем ангела, Маріє! Нехай цей день принесе тобі багато радості та буде наповненим Божою присутністю!
Картинки та листівки на День ангела Марії
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Тепер ти знаєш, як привітати з Днем ангела Марію. Зберігай привітання та надсилай власниці цього імені.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де познайомитися з чоловіком для серйозних стосунків.
Фото: Unsplash