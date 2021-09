Привітання з Днем ангела Марії: проза, вірші та картинки

19 лютого Марії святкують День ангела. Ранок у Великому Місті зібрав з цієї нагоди найкращі привітання у прозі, віршах та листівки. Шукай їх нижче.

Вітаю з Днем ангела. Нехай ангел просвічує Вас на всяк час. Оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх твоїх справах: домашніх і робочих. Щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб завжди супроводжували успіх і процвітання.

Маріє, вітаю тебе зі святом! Хочу подарувати тобі світлі побажання. Нехай тебе оточують тільки добрі люди, хай доля завжди підносить лише приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові.

Люба, Маріє! Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці. Хай піклується про твоїх близьких і слідує за тобою, де б ти не була.

У День ангела хочу побажати тобі від щирого серця: міцного здоров’я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого фарту, неосяжного щастя та нестримного натхнення. Нехай кожен день буде насиченим, цікавим та щасливим.

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай у вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання.

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв’я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя, мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

У день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають зі всіх сторін,

З Днем ангела Марії найкращі привітання!

Марія – чудесне ім’я, у ньому душевність і тепло. Тож у цей день, дорога, бажаю тобі бути щасливою все життя.

Нехай День ангела Марії принесе тобі удачу. Бажаю, щоб життя стало щасливішим з цього дня й надалі.

З Днем ангела вітаю я тебе! Бажаю море щастя та любові. Хай милий ангел береже тебе повік від всіх напастей, труднощів і горя.

Вітаю з Днем ангела. Нехай твій ангел супроводжує тебе завжди, оберігає від усього злого та заохочує на добрі справи.

Щиро вітаю тебе з Днем ангела, Маріє! Нехай цей день принесе тобі багато радості та буде наповненим Божою присутністю!

Фото: Unsplash

