Бюджетна, але цілюща: корисні властивості квашеної капусти

Квашена капуста: корисні властивості, протипоказання та простий рецепт.

Квашена капуста – це буквально скарбниця вітамінів (A, B і C тощо), мікроелементів (кальцій, калій, цинк, магній), молочної кислоти, пектину та інших суперкорисних речей.

А аскорбінової кислоти в ній навіть більше, ніж в лимонах та апельсинах! З’їдай лише 100 грамів продукту на день – і ти забезпечиш себе потрібною дозою вітаміну С.

Процес закваски капусти корисні речовини не руйнує, навпаки – навіть примножує. Тому взимку ця страва може стати відмінною альтернативою дорогим і не завжди якісним заморським овочам і фруктам.

Квашена капуста містить багато пробіотиків. Це корисні лакторбактерії, які допомагають кишечнику нормально функціонувати та виводити весь бруд з організму.

А клітковина, якої теж чимало в капусті, стимулює травлення та чинить помітний детокс-ефект.

Квашена капуста для схуднення – те, що треба. Завдяки особливій речовині – тартроновій кислоті – вона не дає вуглеводам швидко перетворюватися на жири та відкладатися на твоїй талії.

А ще – містить мало калорій і водночас дає тривале відчуття ситості.

Томі дієтологи дуже часто включають цей продукт до раціону тих, хто прагне швидко та безпечно схуднути.

До складу квашеної капусти входять органічні кислоти – саме вони надають овочу характерний смак і аромат.

Завдяки цьому капуста покращує імунітет і допомагає організму активно боротися з усіма зовнішніми «ворогами».

У період підвищеної нервової активності введи до свого меню квашену капусту.

Як би дивно це не звучало, але це допоможе впоратися з емоціями, подолати стрес і не впасти в затяжну депресію.

Для початку розберемося, що таке алергія та запалення і як вони виникають.

Основна причина – активація аутоімунітету (це коли організм помилково вважає власні тканини шкідливими та починає їх атакувати).

Квашена капуста містить пробіотики, які допомагають відрегулювати дію цих «клітин-кілерів» і спрямувати їхню енергію в правильне русло.

У результаті алергічні реакції та подразнення зменшуються або зникають.

Квашена капуста принесе користь і чоловкам.

Вона здатна зняти помілля, покращити ерекцію та попереджує розвиток простатиту.

Інгредієнти:

Приготування:

Погано переносити квашену капусту можуть люди з захворюваннями шлунка, підшлункової залози і кишечника.

Вживання її ввечері може спричинити бродіння в кишечнику та набряки на тілі. Тому краще їсти цей продукт у першій половині дня.

Головне фото: @elzatrisantovich

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості моркви.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.