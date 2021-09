Як правильно виміряти температуру тіла?

Ти знаєш, як міряти температуру тіла, але чи робиш ти це правильно?

Від, здавалося б, несуттєвих помилок може залежати фінальний показник.

А отримати хибний результат тоді, коли на кону — здоров’я, ну, зовсім не хочеться.

Тож, з турботою про тебе та твоїх рідних, Ранок у Великому Місті підготував корисний матеріал.

Є чимало способів перевірити температуру тіла: ректально, орально, тимпанічно. Але ми зосередимо свою увагу на найбільш звичному для нас методі — вимірювання температури у підпахвовій ділянці.

Час вимірювання ртутним термометром складає 10 хвилин. Але є один лайфхак, що допоможе зменшити його удвічі. Для цього потрібно міцно притиснути руку до тулуба на 5 хв перед тим, як помістити туди термометр.

Пам’ятай, що звук електронний термометр видає тоді, коли зменшує швидкість вимірювання температури тіла, а не коли воно завершене.

Не важливо, яким термометром ти користуєшся, про ці прості правила потрібно пам’ятати кожному.

Саме від них найбільшою мірою залежить правильність остаточного результату.

Сподіваємося, що твій показник буде в нормі. Тобто, коливатиметься від від 36,3 до 36,9 градусів Цельсія.

Здоров’я тобі й твоїм рідним!

Фото: Pixabay

