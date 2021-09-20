Як правильно виміряти температуру тіла?

Ти знаєш, як міряти температуру тіла, але чи робиш ти це правильно?
Від, здавалося б, несуттєвих помилок може залежати фінальний показник.
А отримати хибний результат тоді, коли на кону — здоров’я, ну, зовсім не хочеться.Також по темі: Як вибрати смачну хурму – прості поради для новачків у цій справі Від авітамінозу до передозу: чому вітаміни не можна приймати "про всяк випадок"? Сонячний смаколик: чому варто частіше їсти курагу
Тож, з турботою про тебе та твоїх рідних, Ранок у Великому Місті підготував корисний матеріал.
Як правильно міряти температуру?
Є чимало способів перевірити температуру тіла: ректально, орально, тимпанічно. Але ми зосередимо свою увагу на найбільш звичному для нас методі — вимірювання температури у підпахвовій ділянці.
Ртутний термометр:
- Перш за все, пам’ятай про потенційну небезпеку. Струшуй термометр ртутним кінцем вниз і не роби різких рухів.
- Висуши шкіру від поту, помісти термометр у підпахвову ділянку;
- Наконечник термометра повинен з усіх боків стикатись зі шкірою, але в жодному разі — не з одягом.
Час вимірювання ртутним термометром складає 10 хвилин. Але є один лайфхак, що допоможе зменшити його удвічі. Для цього потрібно міцно притиснути руку до тулуба на 5 хв перед тим, як помістити туди термометр.
Електронний термометр:
- Натисни на кнопку, помісти термометр під пахву й щільно притисни до тіла;
- Після звукового сигналу не поспішай витягати термометр з-під пахви. Почекай ще 3-4 хвилини, і тільки після цього перевіряй результат.
Пам’ятай, що звук електронний термометр видає тоді, коли зменшує швидкість вимірювання температури тіла, а не коли воно завершене.
Основні правила вимірювання температури
Не важливо, яким термометром ти користуєшся, про ці прості правила потрібно пам’ятати кожному.
Саме від них найбільшою мірою залежить правильність остаточного результату.
- Не слід вимірювати температуру відразу після фізичних навантажень, приходу з вулиці, прийняття ванни.
- Перед вимірюванням температури не слід пити гарячі напої, адже вони підвищують потовиділення.
- Поверхня шкіри під пахвою повинна бути сухою.
Сподіваємося, що твій показник буде в нормі. Тобто, коливатиметься від від 36,3 до 36,9 градусів Цельсія.
Здоров’я тобі й твоїм рідним!
Нагадаємо, раніше ми ділились лайфхаками із запам’ятовування англійських слів.
Фото: Pixabay