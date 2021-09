Сміливі принти та стильна класика. Мода plus-size на осінь 2021

Якою буде мода plus-size восени 2021 року? Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди сезону.

Для стильного вигляду не обов’язково мати загальноприйняті модельні параметри.

Варто лиш вміти правильно комбінувати трендові речі.

А що ж такого особливого цьогоріч пропонують нам дизайнери цієї осені?

Хіба можна уявити осінь без стильних пальт та тренчкотів?

Ні, ні і ще раз ні! У похмуру та прохолодну пару не обійтися без стильного затишку.

З його допомогою ти зможеш скласти ефектний ансамбль, поєднавши його з будь-яким базовим одягом зі свого гардеробу.

Класичні брюки чи джинси, сукня чи спідниця — який одяг ти б не обрала, його легко можна поєднати із стильним та комфортним жакетом.

Цієї осені варто зосередитись не лише на завжди акутальній класиці, а й на сміливих кольорах та відтінках.

Принтів багато не буває!

Восени 2021 це золоте правило не втрачає своєї акутальності.

Варто звернути увагу на анімалістичні малюнки чорно-білих відтінків.

Виглядає це все водночас стримано та сексуально.

Осінь — зовсім не привід забувати про елегантність.

Адже затишок та комфорт може бути дуже навіть жіночним.

Цього сезону особливою папулярністю користуються спідниці, які легко можна поєднати із жакетом, тренчкотом або в’язаним светром.

Обирай свою улюблену модель та кайфуй від власного зовнішнього вигляду.

Брючні костюми — невід’ємна частина гардеробу кожної сучасної жінки.

Цієї осені найбільш акутальними буде поєднання ультрамодних палаццо з фактурними блузами та білими кроп-топами.

Такі луки збережуть лінію талії, а також додадуть внутрішньої впевненості абсолютно кожній!

Фото: Unsplash

