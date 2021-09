Ідеальна недбалість: секрети краси і шарму француженок

Француженок вважають ідеалом елегантності та вишуканого шарму. Як їм це вдається? Читай секрети краси парижанок – і бери на озброєння!

Дуже рідко можна зустріти француженку з яскравим мейком, зачіскою, де волосинка до волосинки, і в підкреслено сексуальному одязі.

Більшість із них віддають перевагу легкій недбалості.

Вільний крій одягу, мінімалістичний макіяж і злегка розпатлані локони – це саме те, що дозволяє мешканкам Франції виглядати невимушено і чарівно.

Париж – далеко не найспекотніше місто. Втім, жінки там усе одно щодня користуються сонцезахисним кремом із SPF 50 і вдягають одяг із довгим рукавом. Ще й капелюх і парасольку від сонця можуть із собою прихопити.

А все тому, що ультрафіолет старить нашу шкіру цілорічно, а не лише у сонячні літні дні. А парижанки хочуть надовго зберегти молодість, не вдаючися до «важкої артилерії».

Після гарячої ванни потрібно неодмінно прийняти холодний душ, упевнені француженки.

Це не лише додає бадьорості, але й покращує кровообіг. Результат – пружна шкіра надовго.

Незабутні парфуми з довгим шлейфом – ще одна «фішка» французьких красунь. Вони вважають, що без них навіть найстильніший дизайнерський лук буде незавершеним.

Причому, парфуми вони наносять не лише на шкіру, але й на шарфи, рукавички, сумочки, інші аксесуари.

І ніколи не розтирають, оскільки це руйнує структуру аромату.

Зачіска, наче ти тільки прокинулася – беззаперечний хіт у француженок.

Досягти такого ефекту просто: помий голову, нанеси на локони кондиціонер-спрей або поживну олійку – і просто дай їм висохнути самостійно.

Після цього треба розчісатися – і зачіска «тільки з ліжка» готова.

Француженки нечасто користуються послугами пластичних хірургів. Штучні губи, груди та вилиці там не в тренді.

Натомість жінки намагаються приймати себе з усіма недоліками, які позиціонують як милі особливості.

Та й макіяж у них максимально природний. Туш і трішки рум’ян – ось і все, що потрібно француженкам на кожен день.

Француженки не люблять помітний макіяж, але одну яскраву деталь вони таки собі дозволяють. Червона помада – це акцент, який допомагає перетворити навіть найпростіший образ на святковий і вишуканий.

Вона додає шарму та сексуальності. А ще – пасує майже всім, головне – підібрати правильний відтінок.

Головне фото: Pixabay

