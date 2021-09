5 порад психолога, які допоможуть позбутися комплексів

Як позбутися комплексів — дієві поради.

Кожен із нас знає, що таке комплекси.

І кожен із нас, хоч раз у житті відчував це на собі.

Стоїш останнім на фізкультурі через низенький зріст, не можеш скинути зайву вагу, ніяк не вдається позбутися висипань на шкірі – усе це може перерости у комплекси.

І це лише ми згадали те, що пов’язане із зовнішністю.

А що вже говорити про такі складні психологічні проблеми, як комплекс неповноцінності, комплекс провини чи комплекс неможливості спілкування із протилежною статтю?

Не можна не звертати на них увагу! Потрібно обов’язково із ними боротися.

Адже потім ці комплекси можуть серйозно вплинути на Ваше спілкування, професійну реалізацію та особисте життя.

Саме тому ми дізналися у психолога Надії Величко, як можна позбутися комплексів.

Для того, щоб дійти до психолога, потрібно, перш за все, зрозуміти, що з тобою відбувається. С

аме усвідомлення знижує напругу.

Якщо людина не знає, що із нею відбувається, то вона не може зрозуміти, як із цим боротися.

Саме тому потрібно сісти наодинці із собою, подумати про те, що тебе хвилює і розібратися у тому, комплекс це чи ні. Якщо ти зможеш зізнатися собі, що маєш якийсь комплекс, то боротися із ним буде набагато легше.

Кожен недолік у собі перетвори на стартову полосу для реалізації своїх мрій.

Не подобається зовнішність – працюй, щоб стати кращими, не подобається поведінка – більше спілкуйся із людьми, турбують серйозні психологічні проблеми – звернися до психолога.

Не сиди на місці.

Зараз можна знайти дуже багато прикладів відомих людей, які дійсно надихають.

Які не тільки позбулися своїх комплексів і якихось переживань, а й багато чого досягли.

Читай багато книг, відвідуй семінари для вдосконалення своєї особистості, запишися у клуби за інтересами.

Необмежене коло спілкування допоможе тобі знайти нішу, у якій буде комфортно.

Знайди людей, які повірять у тебе, будуть підтримувати та допомагати пройти цей складний шлях.

Це не тільки тренажерний зал.

Іди в групи, де можна отримати якісь реальні фізичні відчуття, коли ти заземлений, коли ти правильно дихаєш, коли розвертаєш плечі.

Тому що часто у тих людей, які мають комплекси, плечі посунені вперед.

Навіть можливість розгорнути їх покращить твій внутрішній стан.

Незважаючи на те, що це досить негативний стан людини, у ньому є дуже багато позитивного – це зона росту.

Коли людина психологічно здорова, у неї будуть комплекси.

Навіть у найуспішніших людей є комплекси, невдоволення собою, страхи, сумніви та розчарування.

Але вони не дивляться на це, як на комплекси.

Вони дивляться на це, як на можливість для зростання і розуміння своєї особистості.

Головне фото: Unsplash

