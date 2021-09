Зігріваємось елегантно. Модні спідниці на осінь 2021

Цієї осені у тренді спідниці – жіночні, елегантні, які підкреслюють тонкий смак своєї власниці.

А приємні теплі матеріали дозволяють створювати справді комфортні та затишні луки.

На які саме моделі спідниць варто звернути увагу – розкажемо в матеріалі.

Спідниця-олівець

Спідниця-олівець – це класика на всі часи. Якщо вона колись і виходила з моди, то лиш ненадовго.

Для того, щоб створити ідеальний офісний лук, поєднуй таку модель із білою блузою, жакетом чи однотонним гольфом.

А коли тобі потрібен образ у стилі смарт-кежуал – просто доповни спідницю об’ємним светром та грубими черевиками (кросівки теж підійдуть).

Вийде ультрамодний і дуже жіночний варіант.

Що може бути більш затишним, ніж м’якенька трикотажна спідниця?

Вона закриє твої ніжки від холоду та пронизливого вітру, водночас дозволяючи залишатись ніжною та стильною.

Зверни увагу на гладенькі вовняні варіанти, а також на в’язані спідниці.

Вибір у магазинах ну дуже великий, тож кожна модниця зможе обрати щось собі до смаку.

Шкіряні спідниці усіх кольорів і фасонів – ось він, найгарячіший тренд осені 2021.

Цікаво виглядають яскраві варіанти, втім найбільш актуальними будуть спіднички нейтральних кольорів – молочного, бежевого, коричневого.

Оригінально виглядають і комбіновані моделі, в яких шкіра поєднується з мереживом або іншою тканиною.

Спідниця з металевим блиском – те, що треба, якщо хочеш привернути до себе увагу.

Сріблясті та золотисті переливи миттєво притягують погляди, тож непоміченою ти точно не залишишся.

Цікаво, що раніше металевого ефекту дизайнери досягали, прикрашаючи спідниці паєтками. Сьогодні це вже антитренд.

А от тканина з металевим напиленням – саме те, що треба цієї осені.

Не бійся сяяти!

Спідниця в клітинку – класичний елемент осіннього гардеробу. Тож можеш бути впевнена, він не вийде з моди вже наступного сезону.

Незважаючи на свою яскравість, цей принт доволі універсальний і чудово поєднується майже з будь-яким верхом.

Клітинка в цьому сезоні може бути будь-яка: від «шотландки» до дрібного чорно-білого візерунку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на осінь 2021.

Фото: Unsplash

