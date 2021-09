Модний гороскоп: що радять зірки носити цієї осені різним знакам зодіаку

Модний гороскоп на осінь 2021 для всіх знаків зодіаку.

Осінь — найкращий час для створення стильних та незабутніх образів.

Кому варто придбати кашеміровий светр, щоб не змерзнути під час вечірніх романтичних прогулянок?

Хто має поповнити гардероб класичними штанами зі стрілками, щоб впевненіше почуватичь на роботі?

Ранок у Великому Місті створив добірку модних порад зірок для кожного знаку зодіаку.

Знаходь свій і читай, що пророкують нічні світила на осінь 2021.

Ідеальна покупка для Овнів восени 2021 — денім.

Мода циклічна. Це правда.

Зараз найкращий час, щоб носити джинси з широким низом, доповнити топом і накинути джинсову куртку для прохолодних вечорів.

Багато деніму не буває. Тому речі з джинси різних кольорів можна сміливо комбінувати між собою.

Найкраща покупка для Тельців восени 2021 — спортивний костюм.

Тельці цінують комфорт і зручність понад все.

Тому гарною інвестицією у гардероб буде придбання спотривного костюму oversize.

Він дозволить залишатись стильним, коли потрібно буде швидко побігти по справах.

Ідеальна покупка для Близнюків восени 2021 — лофери.

Ця осінь принесе Близнюкам нові кар’єрні можливості.

А що, як не зручне взуття додає впевненості перед чимось новим.

Тому краще запастись парою нового взуття на низькому ходу, щоб бути готовою до сюрпризів.

Рак

Найкраща покупка для Раків восени 2021 — брюки зі стрілкою.

Все нове — добре забуте старе. Саме час придбати до гардеробу класичні штани на защипі зі стрілкою.

Довжину краще обирати таку, щоб було видно щиколотку.

Не обов’язково, щоб і верх був офійційним. Можна одягнути як худі, так і сорочку “з чоловічого плеча”.

Лев

Ідеальна покупка для Левів восени 2021 — вироби з екошкіри.

Температура за вікном повільно, але все-ж спускається до низу, тому варто подбати про те, щоб залишатись стильною, але у теплі.

Найкращим рішенням буде придбати спідницю зі штучної шкіри. На око матеріал не відрізняється від звичайного, але збереже життя тварини.

Ідеальна покупка для Дів восени 2021 — тренч.

Осінь славиться дощами, тому Дівам необхідно придбати тренч, якщо вони його ще не мають.

Він буде рятувати не тільки у дощ, але й у випадку. коли потрібно терміново вибігати, а ти й досі не знаєш, що надягнути.

Найкраща покупка для Терезів восени 2021 — монохромний костюм.

Костюм, що ідеально сидітиме по фігурі не раз прийде на допомогу, коли зранку збираєшся на роботу, а ввечері посидіти з подружками.

Краще обрати нейтральних кольорів, щоб поєднувався з різними аксесуарами.

До речі, щодо них: шовкова хустинка на шиї чи масивні сережки — і твій образ заграє по-новому.

Скорпіон

Ідеальна покупка для Скорпіонів восени 2021 — велика сумка.

Більше не потрібно буде хвилюватись, що не влізе ноутбук чи потрібно буде нести пакет з магазину.

Об’ємна сумка чи шопер буде виручати у таких ситуаціях та доповнювати осінні луки.

Стрілець

Найкраща покупка для Стрільців восени 2021 — піджак.

Цей предмет гардеробу не зникає вже декілька сезонів.

Стрільцям, яким важливо завжди залишатись жіночними, але й показати серйозність намірів, прийде на виручку піджак.

Його можна накинути поверх приталеної шовкової сукні — і неповторний образ готовий.

Козеріг

Ідеальна покупка для Козерогів восени 2021 — пальто.

Цього сезону можна погратись не тільки з кроєм виробу, але його кольором.

Яскравий рожевий зі спущеним плечем чи класичний, але оксамитовий.

Все залежить тільки від польоту фантазії.

Водолій

Найкраща покупка для Водоліїв восени 2021 — в’язаний жилет.

Теплий в’язаний жилет — тренд цієї осені.

Під нього можна одягнути водолазку чи однотону вільну сорочку.

Риби

Ідеальна покупка для Риб восени 2021 — принт гусина лапка.

Пальто чи сумка, жилет чи панамка. Принт у гусину лапку восени поєднується з усім.

Тому можете сміливо обирати будь-яку акцентну річ з таким візерунком і не прогадаєте.

Нагадаємо, раніше ми публікували 5 антритрендів осені 2021.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.