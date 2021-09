Загадкова айва: корисні властивості і протипоказання

Айва: корисні властивості, протипоказання і як її правильно їсти.

Що таке айва? Це фрукт, який зовнішньо нагадує жовте яблуко, але насправді належить до сімейства трояндових. Вона має жорсткуваті плоди з терпкувато-солодким смаком і приємний пряний аромат.

Плоди важать від 200 до 700 грамів.

У сирому вигляді цей фрукт їдять дуже рідко через її терпкість. А от після термічної обробки вона стає солодкою, м’якою та дуже смачною.

Найчастіше з неї готують варення, цукати, компоти, а також додають до м’яса, якому вона надає вишуканий аромат.

Деякі цінителі радять додавати шматочок сирої хурми у чай замість лимону.

Плоди айви надзвичайно багаті на вітаміни та інші корисні речовини. Зокрема, до її складу входять:

Причому, більшість корисних речових у айві зберігаються навіть після термічної обробки.

Яку ж саме користь айва приносить організму? Зараз усе розкажемо.

Айва містить багато пектину, який має цінну властивість: виводити радіонукліди.

Саме тому цей фрукт обов’язково має бути в раціоні людей, які живуть у забруднених радіацією зонах або є співробітниками шкідливих виробництв.

Та й усім іншим почистити організм не завадить.

Айва придушує активність деяких імунних клітин, які відповідають за алергію.

Вважається, що регулярне вживання айвового соку здатне зменшити прояви алергічного риніту та висипки.

Айва багата на залізо. Тому її рекомендують людям із пониженим гемоглобіном і високим ризиком виникнення анемії.

Також «айвотерапія» допоможе швидше відновити сили після хвороби.

Айва – відмінний бустер для імунітету.

У 100 грамах продукту міститься 15% денної норми вітаміну С. І 13% норми клітковини, яка допомагає підтримувати мікрофлору кишечника в нормі.

А на додачу айва має ще й потужні антибактеріальні властивості.

Використовується айва і у стоматології.

Зокрема, її густий відвар допомагає ефективно усунути запалення ясен.

Фото: Pixabay

